Geert Wilders: Türkiye'nin NATO üyeliği gözden geçirilsin

T24 - Hollanda'nın üçüncü en büyük siyasi gücü Özgürlük Partisi, iki müttefiki İsrail ve Fransa ile ilişkileri koparan Türkiye'nin NATO üyeliğinin devam etmesine karşı çıktı.



Jerusalem Post'un bildirdiğine göre, Özgürlük Partisi, NATO üyesi Hollanda'nın dışişleri ve savunma bakanlıklarını, Türkiye'nin NATO üyeliğini yeniden gözden geçirmeye çağırdı.



İslam karşıtlığıyla tanınan Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders ve Ortadoğu uzmanı milletvekili Wim Kortenoeven, Türkiye'yi önce İsrail şimdi de Fransa'yı yüzüstü bırakmakla suçladı.



Partinin askeri sözcüsü Marcial Hernandez ise diğer milletvekillerine Türkiye'nin NATO müttefiki olarak ne kadar güvenilir olduğuna dair sorular yöneltti.



Türkiye, Mavi Marmara baskınında ölen Türkler için özür dilemeyen İsrail ile bu yılın başlarında, "Ermeni soykırımını" inkara ceza getiren yasa taslağını gündeme alan Fransa'yla ise geçen hafta köprüleri attı.

