Galatasaray bugünkü antrenmanla, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Gedson Fernandes, antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın bu bölümünde son lig maçında tam süre alan oyuncular çalışmalarını tamamlarken son bölümde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

Sofiane Feghouli'nin tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Karantina süreci devam eden Gedson Fernandes, antrenmanda yer almadı" denildi.

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.