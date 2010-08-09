-GEDİZ'E EN YÜKSEK TEKLİF OGG'DEN ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'YE (TEDAŞ) bağlı Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin özelliştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklifi 1 milyar 920 milyon dolarla İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-MMEKA Makina İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu (OGG) verdi. Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu'nun komisyon başkanlığında yapılan nihai pazarlık görüşmesinde ilk olarak kapalı elemesiz teklifler alındı. Elemelerde en yüksek teklif 710 milyon dolar oldu. Daha sonra elemeli yazılı turlara geçildi. 5 tur olarak gerçekleştirilen elemeli yazılı turların ilk turunda KCETAŞ-AYEN-REL-PETCO OGG elenirken, bu turda en yüksek teklif 1 milyar 475 milyon dolar oldu. İkinci elemeli turunda PARK Holding çekilip bu turda elendi ve en yüksek tutar 1 milyar 675 milyon dolar oldu. Üçüncü elemeli turda ise IC-İÇTAŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. elendi, en yüksek tutar ise 1 milyar 777 milyon dolar oldu. Dördüncü eleme turunda da Limak A.Ş. elenirken, en yüksek tutar da 1 milyar 835 milyon dolar olarak gerçekleşti. Daha sonra açık attırmaya geçildi. Açık attırmada başlangıç tutarı 1 milyar 900 milyon dolar, arttırım aralığı ise 5 milyon dolar olarak belirlendi. Açık attırmanın ilk turunda Aksa Elektrik, Cengiz Elektrik, Enerjisa çekilirken, bu turda en yüksek teklif 1 milyar 910 milyon dolar oldu. Üçünce turda ETi Gümüş A.Ş.-Söğütsen Seramik Sanayi Madencilik İthalat İhracat A.Ş. Ortak Girişim Grubu çekildi ve böylelikle İş-Kaya 1 milyar 920 milyon dolarlık en yüksek teklifi vermiş oldu. Bu arada İş-Kaya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kazancı hedefledikleri dağıtım bölgelerini aldıklarını ve diğer bölgelerde iddialı olmadıklarını söyledi. Kazancı, finansman için yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı kaynakları kullanma konusuna bakacaklarını sözlerine ekledi.