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Gediz'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla jandarma ekiplerinin 2 yıldır peşinde olduğu İ

09 Ekim 2018 15:45

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Gediz ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla jandarma ekiplerinin 2 yıldır peşinde olduğu İ.A., yakalanıp, gözaltına alındı. İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, uyuşturucu sattığı iddia edilen İ.A.\'yı takibe aldı. 2 yıldır takipte olan zanlının suçüstü yakalanması için İ.A.\'nın Gediz\'e bağlı Kurtçam köyündeki evine pazar günü operasyon düzenlendi. Yakalanan İ.A., gözaltına alındı. İ.A., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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