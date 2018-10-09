Gediz'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Gediz ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla jandarma ekiplerinin 2 yıldır peşinde olduğu İ.A., yakalanıp, gözaltına alındı. İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, uyuşturucu sattığı iddia edilen İ.A.\'yı takibe aldı. 2 yıldır takipte olan zanlının suçüstü yakalanması için İ.A.\'nın Gediz\'e bağlı Kurtçam köyündeki evine pazar günü operasyon düzenlendi. Yakalanan İ.A., gözaltına alındı. İ.A., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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