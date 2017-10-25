Gediz'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA\'nın Gediz İlçesi ile bağlı köyler ve bazı bağ evlerinden çeşitli eşya ve gıda maddesi çaldığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve bağlı 10 köy ile bazı bağ evlerinde son günlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, istihbarat çalışması ile hırsızlıkları Yukarısusuz Köyü\'nde oturan İ.K.\'nin (41) yaptığını belirleyip, evine operasyon düzenledi. İ.K. gözaltına alınırken, evdeki aramada çalıntı olduğu belirlenen plakasız motosiklet, motorlu testere, rüzgar gülü, güneş enerji paneli gibi çok sayıda eşya ile peynir, bal gibi gıda maddeleri ele geçirildi. Şüpheli İ.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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