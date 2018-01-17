Gediz Ovası'nda susuzluk tehdidi

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- DEVLET Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Manisa\'da barajların doluluk oranlarıyla ilgili bilgi verdi. Sıkıntılı bir durum yaşandığını söyleyen Eker, özellikle Gediz Ovası\'nın can damarı olan Demirköprü Barajı\'nda su oranının yüzde 1.7\'ye düştüğünü belirterek, \"Hep beraber dua edeceğiz. Hakikaten 2017 yılı 44 yılın en kurak yılıydı. Geçen sene sıkıntıyı çok hissetmedik. Çünkü daha önceki akımlardan depolarımızda bir suyumuz vardı. O kurak yılı geçirdik. 2018\'de de maalesef yağışlar iyi gitmiyor\" dedi.

DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Manisa\'daki barajların doluluk oranlarıyla ilgili bilgi verdi. Barajlarda sıkıntılı bir durum yaşandığını belirten Eker, şunları söyledi:

\"Marmara Gölü, yüzde 24.4 oranında bir doluluğu var. Avşar Barajı yüzde 10.8, Buldan Barajı yüzde 12.6 oranında. Demirköprü maalesef çok ciddi bir sıkıntıda, 1.7 civarında bir doluluk oranı var. Demirköprü Barajı, Gediz Ovası\'nın can damarı, tüm suyun geldiği yer. 1 milyar metreküp sulama depolaması olan bir tesis. Şu anda 250 milyon metreküp bir ölü hacmi var. Yani çok ciddi bir sıkıntı var. Geçen sene Demirköprü Barajı\'nın doluluk oranı yüzde 22 civarındaymış. Demirköprü Barajı maalesef Gediz Ovası\'ndaki sulamalar için ciddi bir sıkıntı. Gördes Barajı malum. Zemindeki problemlerden dolayı bir kere boşaltılmıştı. Geçen sene sıfırdı zaten. Şuan itibarıyla yağışlarla birlikte yüzde 5.6 civarına geldi. Durumumuz bu şekilde. Hep beraber dua edeceğiz. Hakikaten 44 yılın en kurak yılıydı. Geçen sene bunu çok hissetmedik. Çünkü daha önceki akımlardan depolarımızda suyumuz vardı. O kurak yılı geçirdik. Şimdi 2018\'e geldik. 2018\'de de maalesef yağışlar iyi gitmiyor. Kışın ortasındayız. İnşallah bundan sonra da yağışları aldığımızda belli bir yere geliriz ama sürekli dikkat etmemiz gereken, sürekli tasarruf edilmesi gereken bir durumumuz var.\"

Barajların doluluk oranının çok iyi durumda olmadığını vurgulayan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de \"Zaten rakamlar kendini gösteriyor. Kışın ortasında sayılırız, daha önümüzde ilkbahar var. İnşallah bu kadar kötü olmaz\" dedi.

Kentte geçen yıl yüzde 40 doluluk oranına sahip olan Marmara Gölü yüzde 24.4\'e, Avşar Barajı yüzde 17.8\'den yüzde 10.8\'e, Buldan Barajı yüzde 24.3\'ten yüzde 12.6\'ya, Sevişler Barajı yüzde 81.2\'den yüzde 58.8\'e, Demirköprü Barajı yüzde 22.3\'ten yüzde 1.7\'ye, Güneşli Barajı ise yüzde 80\'den yüzde 48.3\'e düştü.

SULAMADA YAP- İŞLET- DEVRET MODELİ

Manisa\'daki yatırımlarla ilgili bilgi veren Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, ülkede ilk kez DSİ\'nin yatırımlarında da yap-işlet-devret modelinin uygulanacağını söyledi. Kelebek Barajı inşaatının yüzde 70 oranında tamamlandığını kaydeden Eker, \"Bu yılın ortalarına doğru barajı bitirmeyi hedefliyoruz. Türkiye\'de Devlet Su İşleri tarafından buranın sulama projesi yap-işlet-devret modeliyle yapılacak. Fizibilite çalışması yapılıyor. İhaleye açılacak, teklifler değerlendirilecek. Sulama birlikleri yerine bu sulama çalışmalarını inşaatı yapanlar işletecek. Vatandaşlar da ücretlerini alacak. Bunun bir yatırım bedeli var, geri dönüşü kaç yılda olacak bilemeyiz. Sulamalarla ilgili çok fazla yatırım var. Böyle olunca işler daha hızlı bitecek. Bu başarılı olursa bir model olacak. Belki diğer projelerde de bu yol izlenecek\" diye konuştu.



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