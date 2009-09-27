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Dünya

Gediz fırkateyni Aden'de korsanları püskürttü

27 Eylül 2009 00:28

Aden Körfezi'nde görev yapan, TCG Gediz fırkateyni Panama bandıralı iki ticari gemiye deniz haydutlarınca, RPG-7 roketatar ve makineli tüfekle düzenlenen saldırıyı engelledi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, Panama bandıralı M/V Handy V ve Gem Of Cochin isimli gemilere, bugün sabah saatlerinde, Aden Körfezi'ndeki ticaret gemilerinin güvenlik koridorunda, sahilden 66 mil (120 kilometre) açıkta, deniz haydutlarınca RPG-7 roketatar ve makineli tüfekle saldırı düzenlendi.

Saldırı, TCG Gediz tarafından yapılan manevralar, helikopter harekatı ve SAT komandoları tarafından engellenerek gemi kaçırma olayı önlendi.

Skiff bot (haydut teknesi) içindeki 7 haydudun etkisiz hale getirildiği, botta yapılan aramada, deniz haydutluğu faaliyetlerinin koordinasyonu için kullanılan teçhizat ve malzeme ele geçirildiği bildirildi.

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