Gediz Elektrik'e 1.2 milyar dolar teklif

İzmir ve Manisa illerinin elektriğini tedarik eden Türkiye'nin üçüncü büyük dağıtım bölgesi Gediz Elektrik ihalesini 1.2 milyar dolarlık teklifiyle Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Girişim Grubu kazandı.

İzmir ve Manisa illerinin elektriğini tedarik eden Gediz Elektrik Dağıtım AŞ'nin 2036 yılına kadar işletme hakkı devri ihalesi yapıldı.

Türkiye'nin 3. büyük elektrik dağıtım bölgesi için yapılan ihalede elemesiz turda en yüksek teklif 630 milyon dolar oldu.

Elemeli turda neler yaşandı?

İlk elemeli turda teklif tutarı 815 milyon dolara çıktı, Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu elendi. İkinci elemeli turda en yüksek tutar 979 milyon dolar oldu ancak en düşük teklif tutarları eşit olduğu için elenen olmadı. Elemeli turun tekrarında teklif 1 milyar 52 milyon dolara çıkarken, IC İçtaş ihale dışı kaldı. Üçüncü elemeli turda 1 milyar 97 milyonluk teklif ortaya çıktı ve Zorlu Holding elendi. Dördüncü elemeli turda 1 milyar 167 milyarlık teklif sonrası Torunlar Gıda ihale dışı kaldı. Beşinci elemeli turda Çalık Enerji elendi ve açık artırma 1 milyar 228 milyon dolardan başladı.

Kimse fiyatı artırmadı

Açık artırmada Elsan-Tümaş-Karaçay'ın ilk turdaki 1 milyar 231 milyon dolarlık teklifi sonrasında sırasıyla Fernas İnşaat, Enerjisa, Genpa ve Park Holding çekildi. Böylece ihaleyi Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Girişim Grubu kazandı. Açık artırma sürecinde hiçbir yatırımcı artırıma gitmedi.

Kimler katıldı?

İhaleye, Genpa Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Park Holding AŞ, Enerjisa Elektrik Dağıtım AŞ, Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Girişim Grubu, Fernas İnşaat AŞ, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Zorlu Holding olmak üzere teklif veren 9 yatırımcı katıldı.

Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu önceki iki ihaleyi aldığı için açık artırmada teklif vermeme kararı aldı.

2.5 milyon abonesi var

Yaklaşık 2.5 milyon abonesi ve 14 milyar 172 milyon kWh elektrik tüketimi olan Gediz Elektrik Dağıtım AŞ'nin, Türkiye'nin elektrik dağıtımında yüzde 8.1'lik payı bulunuyor.

Geçen yılki ihake iptal oldu

Gediz EDAŞ'ın 2011'de gerçekleşen ilk ihalesinde; en yüksek teklifi 1.92 milyar dolar ile MMEKA verdi; ancak Rekabet Kurulu'nun, MMEKA'nın sektörde hakim durum oluşturacağı değerlendirmesi sonucu, Özelleştirme Yüksek Kurulu bu teklifi değerlendirme dışı bıraktı.

MMEKA'yı 1.915 milyar dolar ile Eti Gümüş-Söğütsen Seramik OGG ve 1.8 milyar dolarla Enerjisa takip etti. İhale yatırımcıların yükümlülüklerini yerine getirmemesinin ardından iptal edildi.

Akdeniz ve BEDAŞ'ı Cengiz-Kolin-Limak kazandı

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin 12 Kasım'da yapılan özelleştrilmesi ihalesine Genpa Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AŞ, Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu, Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Girişim Grubu katılmış, en yüksek teklifi 546 milyon dolarla Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu vermişti.

BEDAŞ'ın 14 Aralık'taki özelleştirme ihalesine ise Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Girişim Grubu, Park Holding AŞ, Aksa Elektrik Perakende Satış AŞ, Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ katılmış, en yüksek teklif 1 milyar 960 milyon dolar ile yine Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubundan gelmişti.