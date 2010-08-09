Gediz Elektrik Dağıtım özelleşiyor

T24- Gediz Elektrik Dağıtım'ın özelleştirilmesi ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi yapılıyor. İhaleye 10 firma teklif verdi.



Elektrikte özelleştirmeler Gediz Elektrik Dağıtım'la devam ediyor.



10 firmanın teklif verdiği ihalede elemesiz turda en yüksek teklif 710 milyon dolar oldu. Şu sıralarda 1. elemeli tur için firmalar tekliflerini veriyor.



İzmir ve Manisa illerini kapsayan Gediz ElektriK'in, 2.3 milyon abonesi bulunuyor. Bölgedeki kayıp kaçak oranı yüzde 6.3 düzeyinde. Bölge Türkiye'nin elektrik tüketiminin yüzde 10'unu oluşturuyor.



KİMLER TEKLİF VERMİŞTİ?



1- Park Holding A.Ş.

2- Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş.

3- Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4- Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

5- Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.

6- Eti Gümüş A.Ş.&Söğütsen Seramik Sanayi İnşaat Madencilik İthalat İhracat A.Ş. Ortak Girişim Grubu

7- İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.- MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu

8- KCETAŞ-AYEN-REL-PETCO Ortak Girişim Grubu

9- Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.

10- IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.