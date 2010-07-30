T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gediktepe saldırısını Emniyet iki gün önce uyarmış

11 askerin şehit olduğu Gediktepe saldırısında ihmal iddialarını doğrulayan faks ortaya çıktı.

30 Temmuz 2010 03:00

T24 - 11 askerin şehit olduğu Gediktepe saldırısında ihmal iddialarını doğrulayan faks ortaya çıktı.

Saldırıdan iki gün önce Emniyet, örgütün büyük bir saldırı yapacağını gün ve saat vererek uyarmış. Teröristleri çoban sanan Balyoz sanığı komutana bağlı olan karakola uyarı faksı geçilmiş.

Hazırlanan rapor 16 Haziran saat 21.20'de Şemdinli Jandarma Karakolu'na fakslanmış.

Taraf gazetesi terör örgütü PKK'nın kanlı Gediktepe baskını öncesi hazırlanan istihbarat raporlarına ulaştı.

　

Rapordan 30 saat sonra baskın

Şemdinli Terörle Mücadele Büro Amiri Başkomiser Ahmet Yiyenoğlu tarafından Jandarma'ya gönderilen faksta 17 Haziran 2010'da PKK tarafından Gediktepe Üs Bölgesi'ne saldırı yapılacağı belirtildi.

Faksta baskının yapılacağı saatler bile verildi. Ancak hiçbir önlem alınmadı. Fakstan 30 saat sonra PKK Gediktepe mevzisine baskın yaptı ve 11 asker şehit oldu.

Raporda şöyle deniyor:

"Güvenilir kaynaktan alınan bir bilgide PKK, 17.6.2010 tarihinde Tekeli taburu veya Tekeli taburuna bağlı bulunan Hacı Bektaş dağı civarındaki askeri birlige (saldırı yapılma ihtimali çok yüksek) gündüz vakitlerinde büyük bir olasılıkla saat 14.00-15.00 veya 15.00-16.00 arası yapılacağı bilgisi alınmıştır. Arzederim."

　

Komutan izinde

Şemdinli Jandarma Komutanlığı Emniyet tarafından gönderilen bu rapor üzerine konuyu "acil" olarak 7. Hudut Alay Komutanlığı'na bilrdirdi. Buradan da konu Tekeli Tabur Komutanlığı'na, ardından da Gediktepe Üs Bölgesi'ne iletildi. Ancak bu sırada yıllık izne çıkmak için Gediktepe Bölük Komutanı Tekeli'deki tabura geldi. Baskın günü de izinli olduğu öğrenildi. İstihbarat raporuna rağmen yerine bir görevlendirme yapılmadı.

　

Balyoz sanığı komutan çoban sanmıştı

Hatırlanacağı üzere saldırı sonrası Erdoğan ve Başbuğ'un saldırının yapıldığı Gediktepe'de saldırıya ilişkin bilgi veren Balyoz sanığı komutan Tümgeneral Gürbüz Kaya, baskın öncesi 23.30'da görüntü aldıklarını ve topçu ateşi açtıklarını, ancak karşılık verilmeyince onları çoban ya da köylü sandıklarını söylemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24