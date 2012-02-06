Gedikli: Yazar Paul Auster da Ergenekoncu

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli, iktidarı devirebilmek için “sivil dikta” eleştirileri yapıldığını savundu. ABD’li yazar Paul Auster’ın da devreye girdiğini söyleyen Gedikli, “Onu dolduruşa getirmişler” dedi.







AKP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli, çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Bülent Gedikli, özetle şunları söyledi:



“Türkiye'de kaos, korku, kriz yaratmak istiyorlar. Ama Neocon-Ergenekon kardeşliği beyhude bir çaba içerisindedir. Türkiye'deki güven ve istikrar ortamını kimse yıkamaz. Türkiye hukuk devleti rotasındadır, demokrasi rotasındadır.



Bunların parolası, meşru iktidarı yıpratmak, mümkünse devirmek, darbe. Bu grubun şifresi ise sivil dikta. Bütün yapılanları, konuşulanları sivil diktaya bağlıyorlar, sürekli bunu işliyorlar. Paul Auster de bunun için devreye girdi. Mesela Sayın Başbakanımız 'dindar bir nesil yetiştireceğiz' diyor, işi gelip sivil diktaya bağlıyorlar. Sayın Başbakanımız bu sözü mesela 2005'te söyleseydi sivil diktaya bağlamayacaklardı, irticaya bağlayacaklardı.



Şifre bir zamanlar komünizmdi. Komünizm bitti, şifre İran devriminden dolayı irtica oldu bir süre... 1993'ten Susurluk olayına kadar da şifre bölünme olmuştur. Refahyol iktidarı ile birlikte şifre irticaya dönüştürüldü.

'1993'te darbe yapıldı'



Neocon-Ergenekon takımı, aslında 1993'te Türkiye'de darbe yaptı. 1993 yılı darbe yılıdır Türkiye'de. Faili meçhuller dışında ekonomik kriz, siyasi istikrarsızlık, kaos 1993'te yaşanan darbenin sonuçlarıdır. Neocon-Ergenekon yapısı öyle bir yapı ki devletin içine çöreklenmiş, adeta bir ur gibi. Bunlar bir nevi gözü dönmüş insanlar. Düşünün kendi komutanlarını infaz ediyorlar. Gazeteciler konuşuluyor ama komutanları infaz etmişler. Eşref Bitlis'in ölümü şüpheli, Turgut Özal'ın ölümü şüpheli. Susurluk olayında bu yapı bir anlamda deşifre oldu.



Neocon-Ergenekon ortaklığının amigoları medya... Dikkat ederseniz ne söylerseniz söyleyin konuyu sivil diktaya bağlıyorlar papağan gibi. Bu biraz da Arap Baharı ile bağlantılı. Arap baharı olan ülkelerde kime başkaldırılıyor? Diktatörlere... Sivil dikta var ya oralarda. Şimdi aynı konsepti Türkiye'ye uyarlamaya çalışıyorlar. Oradan Türkiye'ye sırayı getirecekler. Orada Arap Baharı var, Türkiye'de de bahar olması lazım. Onların konsepti açısından Türkiye'de de sivil bir dikta olacak ki bir başkaldırı olsun, bir isyan olsun. 'Burada biz bunalıyoruz, gazeteciler içeride' gibi söylemlerin hepsi aynı tezgahın ürünü. Yapı böyle bir yapı.

‘Neocon-Ergenekon kadrosu'



Neocon-Ergenekon kadrosunda teknik direktör Şimon Peres; kaleci, teröristbaşı Abdullah Öcalan; geri üçlüde, Nicholas Sarkozy, Angela Merkel, Benjamin Netenyahu; orta sahada, Mehmet Haberal, Doğu Perinçek, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Yalçın Küçük; ileride de Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş var.



Kulübün başkanları da finansal oligarklar. Finans lordları yani. Bunlar finansal operasyonlar yapıyorlar. Faiz lobiciliği yürütüyorlar ama AK Parti Hükümeti, kriz lobisini nakavt etti. Türkiye'de ilk kez kriz lobisi, faiz lobisi nakavt oldu. Türkiye'ye operasyon çektiler ama başarılı olamadılar.

‘Auster'ı dolduruşa getirmişler'



Paul Auster'ın Şimon Peres, Salman Rüşdi gibi isimlerle gayet samimi pozları var. Bu zat bir kere Türkiye ve İsrail konusunda bir cahil. Türkiye'nin siyasi tarihini bilmiyor. Gazeteciler içeride diyor ama Türkiye'de daha önce neler olduğu konusunda en ufak bir fikri yok. Bu adama sormak lazım, sen Türkiye'deki darbeler tarihini biliyor musun ey Auster? Türkiye'de darbeler nasıl olmuş, darbeler nasıl teşvik edilmiş? Bu gazeteciler, bu tür girişimler konusunda neler yazmışlar, neler söylemişler, bundan haberin var mı? E-muhtıra olmuş, bu konuda ne düşünüyorsun? İktidar partisine kapatma davası açılmış, bu konuda fikrin var mı? Bu ülkede olan bitenleri biliyor musun da sen kalkmışsın hemen buradan bir beyanat veriyorsun? Paul Auster'ı muhtemelen dolduruşa getirmişler. Birden bire böyle bir açıklama yapması ilginç. Auster, aynı zamanda İsrail'in de cahili. Noam Chomsky'ye İsrail'de yapılanlar ortada. Chomsky, Auster'a İsrail'in nasıl bir ülke olduğunu iyi anlatabilir.

‘Devlet kimliğine kavuşuyor'



Faili meçhullerin ortaya çıkması, ordumuz açısından çok olumlu bir süreçtir. Geçmişteki yapıda bazı komutanların korktuğunu bile görüyoruz. Ayaklarla başlar karışmış, belli değildi. Bunlar şimdi yerli yerine oturuyor. Her taş yerinde ağırdır.



Devlet gerçek kimliğine kavuşuyor, devlet şimdi ancak kendi kimliğini buluyor. Devlet kimliğini bulamamıştı, kimliksizdi. Türkiye, bu açıdan şu anda tarihi bir kavşakta.

‘Dindar insanlar engellenmemeli'



Türkiye'de dindar olmanın önünün açılması lazım. Sanki bu hep açıkmış gibi konuşuyorlar Türkiye'de. İnançlı dindar insanların bir yerlere gelmesinin de engellenmemesi lazım. Türkiye'de irtica kampanyaları altında bu da yapıldı. İnançlı birçok insana yapılanlar ortada. Sayın Başbakanımız inanç özgürlüğüne dikkatleri çekti. Yoksa 'herkesi alıp dindar yapacağız' diye bir şey yok. Zaten Allah da öyle bir şey söylemiyor.''