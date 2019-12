'Geçmişimizdeki karanlık noktalarla yüzleşelim'

Evet, mesaj veriyorum

Konuşmasına "Bana Türkiye'ye mesaj vermek için mi gidiyorsun diye soruyorlardı. Yanıtım evet" diyerek başlayan Obama, Atatürk'ü ve Türkiye demokrasisini övdü. ABD-Türkiye ilişkilerini tarihten örnekler vererek anlatan Obama, Osmanlı Sultanı Abdülmecit'in Washington anıtı için gönderdiği mermer platoyu hatırlattı. "Kore'de birlikte savaştık" diyerek, zorlukları birlikte aşmalıyız mesajının altını çizdi.PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü, Ermenistan ile Türkiye arasındaki sorunu iki halkın çözmesi gerektiğini anlatan Obama, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediklerini yineledi."ABD hiçbir zaman İslam’la savaşta değil, olmamıştır, olmayacaktır" diyen Obama, kendi ailesinde de Müslüman olduğunu aktardı.ABD Başkanı Barack Obama, TBMM'de şunları söyledi:Bugün Meclis'te konuştuğum için onur duyuyorum. Ülkelerimiz arasındaki dostluğun devam etmesini amaçlıyorum. Bana, Ankara’ya ziyaretimin nedenin bir mesaj verip vermemek olduğu soruldu. Cevabım evet.ABD ve Türkiye sorunlara karşı birlikte çalışmalı. Bu sabah Atatürk’ü, Anıtkabir’i ziyaret ettim. Kendisi tarihi değiştiren bir lider. En büyük anıt bir taştan inşa edilemez. En büyük mirası demokrasidir ve Meclis bunu en büyük kanıtıdır.Türkiye, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda düşmana teslim olabilirdi, imparatorluğunu devam ettirmeyi de tercih edebilirdi. Ama bunu yapmadı. Tüm dünyanın sevgisini kazandı. Demokrasi tamamen sizin başarınız. Kimse zorla kabul ettirmedi. Benim ülkemin demokrasisinin de kendi hikayesi vardır. Bizim kurucumuz için Washington’a büyük bir anıt yaptırdık ve üzerine Washington yazdık. Osmanlı Sultanı Abdülmecit bize mermer plato gönderdi, inşaata yardımcı olmak için. Arkadaşlığımızı, dostluğumuzu göstermek için… Bu yazının üzerinden 150 yıl geçti, dostluğumuz güçlenerek devam etti. ABD ve Türkiye Kore gibi birçok yerde birlikte savaştı, halklar arasındaki bağlar gelişti. Bir basketbol sever olarak Hidayet’i ve Mehmet Okur’u severek izliyorum.ABD ve Türkiye her zaman fikir birliğinde olamaz. İlişkiler daha da güçlendi. Hiçbir ulus zorluklara tek başına karşı duramaz. Bu nedenle ortak hedeflere doğru çalışmalıyız. Farklılıklarımızın ötesine geçmeliyiz. Bu mesajı yanımda getirdim, Avrupa’da da dile getirdim.ABD ve Türkiye, G-20’de krize karşı birlikte çalışıyor. Yeni kaynaklar geliştirebiliriz. İklim değişikliği için de bunu yapmalıyız. Yenilebilir enerji kaynaklarından faydalanarak yatırım yapmalıyız. ABD ve Türkiye ortak refah için birlikte hareket etmeye kararlıdır.Zaten ABD, Türkiye’nin AB üyeliğini şiddetle desteklemektedir. Türkiye önemli bir müttefikimizdir. Türkiye Avrupa’ya sadece boğaz köprüleri ile birbirlerine bağlı değil. Etnik, kültürel gücünü alıyor. Türkiye’nin de kendi sorumlulukları var. AB yolunda önemli adımlar atıldı. Siyasi gelişmeler de var. Kürtlere yönelik TV gibi gelişmeleri dünya saygı ile izlemektedir. İnanç özgürlüğü sayesinde sivil toplum canlanarak devleti güçlendirir. Azınlık haklarını her birey kullanmak isteyecektir. Heybeliada Ruhban okulunun açılması gibi girişimler çok olumlu olacaktır. Benim tenime sahip birinin oy hakkının bile olmadığı bir ülkeden söz ediyorum. Bırakın başkan olmasını… Ama değişiyor.Geçmişimizle nasıl başa çıkacağız? Ülkemizde ayrımcılık, kölelik geçmişi var. Tarih her zaman trajik geçmişle doludur. Her ülkenin geçmişiyle yüzleşmesi gerekir. 1915 olayları benim değil Ermeni ve Türklerin çözeceği bir meseledir.Türkiye bölgede normal ilişki sürdüren tek ülkedir. Sizler çok önemli role sahipsiniz.ABD, yan yana iki ülke, İsrail ve Filistin devletini desteklemektedir. Her ikisi de taahhütlerine uymalıdır, sorunlarını çözmelidir. ABD ve Türkiye bu yolculukta İsrail ve Filistin’e yardımcı olabilir. Terörün kullanımını dışlamalıyız. İsrail’in bu konudaki endişesine saygı duymalıyız.İran büyük bir medeniyettir. İran’ın refaha ve güvenliğe yönelmesini istiyoruz. Silahlara mı yönelecekler yoksa refaha mı? Kendileri karar verecek.Savaşa girme konusunda ABD ve Türkiye halkı farklı düşünebilir. Ama ABD güçlerini Irak’tan çekecek. Yeni bir diyalog süreci başlayacak. Irak için Türkiye ve diğer komşu ülkelerle çalışacağız.Hiçbir ülkeye karşı yürütülen teröre mazeret bulmak mümkün değildir, bunların arasında PKK da vardı. PKK ve diğer terör örgütlerini desteklemiyorum.Afgan ve Pakistan halkına yönelik yardımları da artırıyoruz. Bu konuda Türkiye de büyük destek sağladı. Birlikte, daha önce yaptığımız gibi, zorlukları aşacağımıza inanıyorum.Bizleri bir araya getiren zorlukları biliyorum. Özellikle Müslüman ülkelerde yaşandığını biliyorum. ABD hiçbir zaman İslam’la savaşta değil, olmamıştır, olmayacaktır. Ortaklığımız, kritik öneme sahiptir. Müslüman dünya ile olan ilişkilerde birbirimize saygı göstermeliyiz. Yüzyıllar boyunca Müslümanlar dünyanın şekillenmesine neden oldu. Benim ülkemde de Müslümanlar var, biliyorum, çünkü kendi ailemde de var. İslam inancına olan saygımızı göstermeliyiz.Biz ABD olarak dostluk elimizi herkese uzattık. Eski bir Türk atasözü var; yangına körükle gidilmez. Tabi bazılarına güçle yanıt verilebilir. Ama güç her zaman sorunları çözmez. Gelecek, gücü kullananların değil yaratanların elinde olacaktır.Türkiye’nin büyüklüğü her şeyin ortasında yer almasından kaynaklanıyor. Kültürünüzün güzelliği Avrupa ile Asya arasında olmasından kaynaklanıyor. Geleceğe birlikte ulaşmalıyız.