Geçmiş ilişkileri ve son dönemi; Sedat Peker kimdir?

Sedat Peker… Son günlerin en çok konuşulan ismi. Kimi onu Susurluk’la, kimi Öztürkler gecesiyle, kimi Kelebek ve Ergenekon dosyalarıyla tanıdı. Hakkındaki şiddet iddialarına rağmen adına şarkılar yazıldı, bakanlarla, generallerle, futbolcularla fotoğraf verdi.

“Sedat Peker’in yeğeniyim” 2000’lerin yaygın kullanılan kalıplarındandı. 2014’te cezaevinden çıktıktan sonra AKP ile yakınlaştı, bir düğünde Erdoğan’la fotoğraf verdi; son olarak yurtdışına çıktı. Şimdi, paylaştığı videoları milyonlar izliyor. Peki kim bu Sedat Peker? Gençliği, yükselişi ve son dönemde yaşanan gelişmeleri derledik.