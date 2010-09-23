T24 LogoT24 Logo
Gündem

GEÇİTLİLİLER KÖYLERİNDE KALACAK HAKKARİ (A.A)

23 Eylül 2010 16:55

-GEÇİTLİLİLER KÖYLERİNDE KALACAK   HAKKARİ (A.A) - 23.09.2010 - Bir hafta önce minibüsün geçişi sırasında mayın patlaması sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı Geçitli köyünden göç etmek isteyen yaklaşık 150 aile, ikna edilmeleri sonucu geri döndü.  Alınan bilgiye göre, 16 Eylül'de, Aydın Erol yönetimindeki 65 EN 341 plakalı minibüsün geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 9 kişinin yaşamını yitirmesi, 4 kişinin de yaralanması olayının ardından 300 haneli Geçitli köyünden yaklaşık 150 aile, can güvenliklerinin kalmadığı gerekçesiyle taşınma kararı aldı.  Bugün sabah saatlerinde eşyalarını kamyonetlere yükleyen köy halkı, ellerinde taşıdıkları ''can güvenliğimiz yok'', ''failler bulunsun'', ''köyü terk ediyoruz'' yazılı pankartlarla Şırnak güzergahına doğru yürümeye başladı.  Şırnak'a gitmeye karar verdikleri öğrenilen aileler, köy çıkışında BDP il yöneticileri ve kentin kanaat önderleri tarafından durduruldu. BDP yetkilileri ile kanaat önderlerinin görüşmesi sonucu ikna edilen aileler, köye geri döndü.   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24