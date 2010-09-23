-GEÇİTLİLİLER KÖYLERİNDE KALACAK HAKKARİ (A.A) - 23.09.2010 - Bir hafta önce minibüsün geçişi sırasında mayın patlaması sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı Geçitli köyünden göç etmek isteyen yaklaşık 150 aile, ikna edilmeleri sonucu geri döndü. Alınan bilgiye göre, 16 Eylül'de, Aydın Erol yönetimindeki 65 EN 341 plakalı minibüsün geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 9 kişinin yaşamını yitirmesi, 4 kişinin de yaralanması olayının ardından 300 haneli Geçitli köyünden yaklaşık 150 aile, can güvenliklerinin kalmadığı gerekçesiyle taşınma kararı aldı. Bugün sabah saatlerinde eşyalarını kamyonetlere yükleyen köy halkı, ellerinde taşıdıkları ''can güvenliğimiz yok'', ''failler bulunsun'', ''köyü terk ediyoruz'' yazılı pankartlarla Şırnak güzergahına doğru yürümeye başladı. Şırnak'a gitmeye karar verdikleri öğrenilen aileler, köy çıkışında BDP il yöneticileri ve kentin kanaat önderleri tarafından durduruldu. BDP yetkilileri ile kanaat önderlerinin görüşmesi sonucu ikna edilen aileler, köye geri döndü.