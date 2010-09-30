Geçitli köylüleri açlık grevin başlattı

T24

16 Eylülde Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları, aradan iki hafta geçmesine rağmen olayın aydınlatılmadığını ve faillerin bulunamadığını gerekçe göstererek 3 günlük açlık grevine başladı.Köydeki toprak evin damında toplanan yaklaşık 100 kişi, ağaçlara patlamada yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını astı. Ellerinde ''Bebek katilleri derhal bulunsun'', ''Nurullah bebeğin suçu neydi?'', ''Failler derhal bulunarak yargı önüne çıkarılsın'', ''Deliller ortada katiller tatilde'', ''Zeynep ve kardeşini yetim bırakanı hangi vicdan kabul eder'' yazılı pankart taşıyan köylüler adına açıklama yapan Cahit Erol, hain saldırıda ailesinden ve akrabalarından 9 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsattı.Aradan geçen zamana rağmen faillerin halen bulunamadığını belirten Erol, Geçitli köyünde yaşayan tüm aileler adına, aralarında kadınların da bulunduğu 100 kişinin 3 günlük açlık grevine başladığını ifade etti.Olayın aydınlatılması için yetkilileri göreve çağıran Erol, ''Açlık grevi başlatarak başkaları yerine kendimize zarar veriyoruz. Yetkililerden tek ricamız olayın acilen aydınlatılmasıdır'' dedi.