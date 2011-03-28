-GEÇİTLİ FEZLEKESİ TAMAM VAN (A.A) - 28.03.2011 - Hakkari'de 2010'da bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen, 9 kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına yol açan patlama ile ilgili fezleke tamamlandı. Merkeze bağlı Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da Erol Aydın yönetimindeki minibüsün geçişi sırasında patlayan mayının 9 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına ilişkin soruşturmayı tamamlayan savcılık, fezlekeyi hazırlayarak özel yetkili Van Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Fezlekede, patlama bölgesinde bulunan çantada ele geçirilen 2 mayın üzerinde yapılan detaylı incelemede, terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı belirlenen Bitlis'in Güroymak nüfusuna kayıtlı Sıracettin K'nın parmak izinin tespit edildiği bildirildi. Örgütün havancı kadrosunda yer aldığı öğrenilen Sıracettin K için yakalama kararı çıkartıldı. Patlamadan 1.5 ay önce Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılan ve 1 gün örgütte kaldıktan sonra pişman olup önce Irak'taki güvenlik güçlerine teslim olan İ.A'nın ifadeleri de fezlekede yer aldı. İ.A, Yüksekova'da kendisini terör örgütüne teslim eden kişinin Serhat kod adlı örgüt üyesi olduğunu ve olaydan sonra televizyonda izlediği çanta ve içindeki mayını bu kişide gördüğünü belirtti. -AYNI MAYIN TÜRÜ 230 AYRI OLAYDA KULLANILMIŞ Savcılığın talebi üzerine inceleme yapan Jandarma Genel Komutanlığı da Geçitli'de 9 kişinin yaşamını kaybetmesine yol açan mayın türünün, 230 ayrı olayda kullanıldığını tespit etti. Yine savcılığın talebi üzerine, emniyet ve jandarma birimlerinin yaptığı araştırmada saldırıda kullanılan kablolu düzenek yönteminin, terör örgütü PKK tarafından Ekim 2009 ile Ekim 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen polis bölgesinde 6, jandarma bölgesinde ise 22 ayrı olayda kullanıldığı ortaya çıktı. 16 Eylül 2010'da Geçitli Köyü'nden Hakkari istikametine giden Erol Aydın yönetimindeki 65 EN 341 plakalı minibüsün geçişi sırasında yola döşenen mayının uzaktan kablo düzeneği ile patlatılması sonucu Cane Dayan (50), Semiha Dayan (35), Eşref Gür (33), Şirin Kurt (23), Zarife Çiftçi (25), Aydın Erol (30), Enes Erol (22), Abuzeyt İdem (40) ve Nurullah Umut Çiftçi (2) hayatını kaybetmişti. Aralarında 15 aylık Zeynep Kurt'un da bulunduğu 4 kişi yaralanmıştı.