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Dünya

Geçişler için iyileştirme sözü KAHİRE (A.A)

13 Eylül 2011 21:54

-Geçişler için iyileştirme sözü  KAHİRE (A.A) - 13.09.2011 - Mısır Başbakanı İsam Şeref, Gazze Şeridi ile Mısır arasında bulunan Refah sınır kapısından geçişler için iyileştirme yapacağını söyledi. Şeref, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Refah kapısından geçişleri ve kapının açık tutulmasının anlaşmalar dahilinde olduğunu belirterek, Refah'tan geçişler konusunda iyileştirmeler yapacağı sözünü verdi. Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihe dayandığını ifade eden Şeref, Türkiye ve Mısır'ın siyaset olarak çoğu zaman birbirinin benzeri politikaları izlediğini kaydetti. İki milleti birleştiren yüksek değerler bulunduğunu anlatan İsam Şeref, Mısır ve Türkiye'nin bölgede yüksek adalet ve barış için çaba sarf ettiğini dile getirdi. Şeref, Türkiye'nin Mısır için Avrupa'ya açılan kapı, Mısır'ın da Türkiye için Afrika'ya açılan kapı olabileceğini anlatarak, Türkiye-Mısır işbirliğinin sadece bölgeye değil, dünya barışına da katkı sağlayacağının altını çizdi.

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