Geçiş dönemi bitti, Birleşik Krallık tamamıyla AB yörüngesinden ayrıldı

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Brexit referandumundan 4 yıl 27 hafta sonra geçiş döneminin sona ermesiyle Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nin yörüngesinden tamamıyla ayrıldı. Yıllar süren ve iki başbakanın istifasına yol açan, tartışmalı, karmaşık ve sancılı Brexit sürecinin sonu sessizce geldi.

Brexit sürecinin kaderini belirlemekte belki de en önemli rolü oynayan isim olan Britanya Başbakanı Boris Johnson, yeni yıl mesajında neredeyse hiç Brexit'ten söz etmedi ve pandemiye odaklandı.

Britanya, Ocak 2020'de resmen AB'den ayrılsa da, geçiş dönemi nedeniyle birçok etki 2021'e kadar ertelenmişti.

Cuma sabahı itibariyle Britanya'da hem vatandaşlar hem de işletmeler turizmden başka bir ülkede yaşamak için gerekenlere, seyahatten, ticarete birçok farklı yönde yeni düzenlemelerle karşı karşıya kalacak.

Hükûmet, kanal limanlarında yaşanabilecek problemlere odaklanacak.

Johnson yeni yıl mesajında ülkede geliştirilen Oxford/AstraZeneca aşısına dikkat çekerek, bu gelişmenin "Birleşik Krallık'ın bazı şeyleri farklı yapma özgürlüğü olduğunu, hatta gerekirse AB'deki dostlarından daha iyi yapabileceğini" gösterdiğini ifade etti.

"Bu ülkemiz için inanılmaz bir an" diyen Johnson, "Artık özgürlüğe sahibiz, bununla ne yapacağımızı belirlemek bizim elimizde" dedi.

Britanya da dünyanın birçok ülkesi gibi Covid-19 nedeniyle yeni yıla yoğun önlemlerle girdi. Tadilatta olan Big Ben kulesinin telleri geçici olarak tekrar bağlandı ve çan sesleri 23.00'da boş sokaklarda yankılandı.