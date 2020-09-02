Geçinmek için alternatif yollara başvuranlar taksitle aldıkları beyaz eşyayı spot çarşısında satmaya başladı

Ekonomik sıkıntı çekmeye başlayan vatandaşların taksitle satın aldıkları elektronik ve beyaz eşyaları spot çarşılarında peşin fiyatına satarak gelir etmeye çalıştığı belirtildi.

Sözcü’den Ali Ekber Şen’in haberine göre, Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) ve Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, ekonomik çıkmaza giren yoksul yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bu yola başvurduğunu söyledi.

Koçal, “Benzer şekilde faturalı hatlarına taksitle telefon alarak bunu peşin fiyatına satan ve buna aracılık edenlerin reklamlarını da sık sık görüyoruz. Vatandaşlar vadesi gelen borçlarını ödeyebilmek için tehlikeli ve riskli yollara başvuruyor. Vatandaş daha çok borç batağına sürükleniyor” dedi.

Mersin’deki Zafer Çarşısı'nda bir esnaf, bu durumun yaygınlaştığını belirterek, önceden haftada iki ürün gelirken, son günlerde 10 kat artış yaşandığına dikkat çekti. İsmini vermek istemeyen esnaf, “İnsanlar borcu borçla kapatıyor. Esnaf ölmüş. İnsanlar zor durumda. Çaresiz insanlar bu nedenle 5 bin liraya mağazalardan eşya alıyor. 3 bin lira peşin paraya satıyor. Evine ekmek götürmesi gerekiyor. Borcunu ödemesi gerekiyor” diye konuştu.

Benzer bir durumun ikinci el otomobil piyasasında yaşanması nedeniyle yakın zamanda ikinci el araç satışına ilişkin düzenlemeler getirilmişti.