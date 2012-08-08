Geçimli saldırısı bir gün öncesinden tüm birimlere bildirilmiş

Hakkâri'nin Geçimli Karakolu'na düzenlenen ve 6 asker ile 2 korucunun şehit olduğu saldırıyla ilgili istihbarat birimlerinin günler öncesinden bütün kurumları uyardığı ortaya çıktı.

Hakkâri'deki istihbarat ve terör birimleri, ilgili kurumlara 20 gün içinde 40 ayrı rapor göndererek özellikle Geçimli Karakolu'na saldırı düzenleneceğini bildirdi. Zaman gazetesinin haberine göre, saldırıdan bir gün önce de 'ivedi' koduyla tüm birimlere geçilen raporda PKK'lıların Geçimli'yi basacağı ifade ediliyor ve mutlaka önlem alınması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca karakola hangi koldan kaç kişinin saldıracağı ve planlarının ne olduğu açıkça anlatılıyor. Ancak bölgeden sorumlu komutanlığın bu istihbaratları dikkate almadığı iddia ediliyor.

PKK, kanlı saldırılarında daha çok sınırdaki kaçakçılığı önlemek üzere kurulan eski karakolları hedef seçiyor. Hakkâri'de PKK saldırısında 8 şehit verilen Geçimli Karakolu'nun durumu da kamuoyunda tartışmaya yol açtı. Zira dere yatağının kenarında bulunan karakol, son derece korumasız ve saldırılara açık.

Geçimli karakolu, şikâyetlerin il merkezi yerine daha kolay alınabilmesi için civardaki köylerin karşısına yaklaşık 50 yıl önce kurulmuş. Alınan bilgilere göre sadece Hakkâri'de bu şekilde saldırıya açık 20 karakol bulunuyor. Bu karakollara da güvenlik güçleri tarafından çok sayıda PKK saldırısı istihbaratının alındığı kaydediliyor. Bu kapsamda istihbaratın, saldırıdan bir gün önce 'ivedi' koduyla tüm birimlere geçtiği raporda PKK'lıların karakola saldıracağını ve önlem alınması gerektiğini belirttiği öğrenildi. Ancak gerekli önlem alınmadı. Karakola sızma girişiminin saldırıdan yarım saat önce fark edildiği, bu saatten itibaren bölgeye insansız hava aracı ve helikopter gönderildiği ifade ediliyor.

PKK'nın Geçimli Karakolu'na daha önce Dağlıca'da yaptığı gibi ele geçirdikten sonra askerleri kaçırmak amacıyla baskın yaptığı ifade ediliyor. Güvenlik birimleri, örgütün bu amaçla 150 kişilik bir grupla karakolu bastığını ancak başaramadığını kaydediyor. PKK'nın karakol baskınıyla birlikte 2 farklı üs bölgesine de uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunarak Yeşiltaş Karakolu'na düzenlenen saldırıda uygulanan taktiği yaptığını belirtiyor.

PKK'nın Çukurca ve Şemdinli ilçesinin hemen karşısındaki Kuzey Irak topraklarında, sınırı geçtikten 2 kilometre sonra 3 önemli kampı bulunuyor. Avaşin, Basyan ve Hakurk kamplarında bulunan örgüt mensupları, hiçbir engele takılmadan istedikleri zaman Türkiye'ye girip çıkabiliyorlar. Çünkü Dağlıca ile Aktütün arasındaki 40 kilometrelik alanda hiçbir güvenlik gücü bulunmuyor. Bu durum örgüte adeta can veriyor. Örgütün Türkiye'deki bütün bağlantısı, mühimmat ve eleman gönderme gibi faaliyetleri bu alandan yapılıyor. Bu boşluktan Türkiye'ye giren örgüt mensupları Tunceli kırsalına kadar gidip dönebiliyor. Aynı şekilde Bitlis, Bingöl, Muş, Van'a yönelik saldırıların tümü buradaki alandan yapılıyor.

Güzelkonak Karakolu'na saldırı

Şemdinli'de Güzelkonak Jandarma Karakolu'na PKK'lılar tarafından açılan ateş sonucu bir asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hakkâri-Şemdinli karayolu üzerinde bulunan Güzelkonak Karakolu'na bir grup PKK'lı tarafından uzun namlulu silah ve havan toplarıyla ateş edildi. İftar saatine denk gelen saldırıda karakolun çevre güvenliğini sağlamakla görevli nöbetçilerden bir asker yaralandı. Karakolda teyakkuz halinde bulunan askerlerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Karakoldaki panzerler, PKK'lıların bulunduğu bölgeyi ateş altına alırken Hakkâri'den havalanan helikopterler, PKK'lıların kaçtığı güzergâhı havadan ateş altına aldı.