-GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ İNDİRİLİYOR ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, amme alacaklarına uygulanan aylık gecikme zammının yüzde 1,95'den yüzde 1,40'a düşürüleceğini bildirdi. Bakan Şimşek, başta iş dünyası olmak üzere çeşitli kesimlerin indirim taleplerine konu olan gecikme zammı ve tecil faizi konusunda AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Hükümetin gecikme zammı ve tecil faizi oranlarında ciddi bir indirime gittiğini kaydeden Şimşek, gecikme zammına ilişkin Bakanlar Kurulu Karar Taslağının kendisi tarafından imzalanarak, Başbakanlığa gönderildiğini söyledi. Bakanların da imzaladığı düzenleme ile kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammının yıllık bazda yaklaşık 7 puan aşağı çekildiğini kaydeden Şimşek, ''Aylık gecikme zammı yüzde 1,95'ten yüzde 1,40'a iniyor. Bu çerçevede yıllık gecikme zammı da yüzde 23,4'ten yüzde 16,8'e düşüyor'' dedi. Maliye Bakanı, söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini ifade etti. -TECİL FAİZİ DE DÜŞÜYOR- Bakan Şimşek, gecikme zammının ardından Maliye Bakanlığının vergi borçlularına uygulanan tecil faizlerinde de 7 puanlık indirime gideceğini belirtti. Şimşek, Maliye Bakanlığının çıkaracağı bir Tebliğ ile gerçekleştirilecek düzenleme ile halen yüzde 1,58 olarak uygulanan aylık tecil faizinin yüzde 1'e düşürüleceğini bildirdi. Maliye Bakanı, bu şekilde yıllık tecil faizinin de yüzde 18,96'dan yüzde 12'ye çekilmiş olacağını vurguladı. Amme alacaklarına uygulanan gecikme zammı, 21 Nisan 2006 tarihinde aylık yüzde 2,5'a çekilmiş, 19 Kasım 2009 tarihinde ise yüzde 1,95'e indirilmişti. Aylık tecil faizi de 21 Kasım 2009 tarihinde aylık yüzde 2'den yüzde 1,58'e düşürülmüştü. Vergi, prim ve diğer kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dönük çalışmalar devam ederken, gecikme zammı ve tecil faizi indirimleriyle bundan sonraki dönem için de vatandaşın rahatlatılması amaçlanıyor.