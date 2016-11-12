Geçici vergi indirimi geliyor

Türkiye ekonomisindeki yavaşlamaya karşı hükümetin adımları hızlanıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "ekonominin yavaşladığının farkında olduklarını ve hükümet olarak para politikası dahil tüm enstrümanları kullandıklarını" belirterek, "bakanlığının bazı vergi adımları üzerinde çalıştığını, mali disiplini dikkate alarak geçici vergi indirimlerinin yapılabileceğini" söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Reuters ile yaptığı söyleşide Ağbal, büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 3.2’ye revize edildiğini belirterek, “Problemin farkındayız, ekonomi yavaşlıyor. Hükümet olarak aralarında para politikası, makroihtiyati tedbirler ve mali politikaların da bulunduğu ihtimal dahilindeki tüm enstrümanları kullanmaya çalışıyoruz. Ekonomiye hız kazandırmak için ek önlemler de almaya devam edeceğiz” dedi. “Maliye Bakanlığı olarak bazı vergi adımları üzerinde çalışıyoruz, eğer mümkün olursa geçici vergi indirimleri yapılabilir ancak aynı zamanda mali disiplini de dikkate alarak hareket etmek zorundayız” diyen Ağbal, “Şu anda teknik kadro konu üzerinde çalışıyor. Taslak çalışmayı tamamladığımız zamanBakanlar Kurulu’na sunacağız” diye konuştu.

"Hız kazandıracağız"

Ağbal, bu yıl için hükümetin resmi büyüme tahmininin yüzde 3.2 olduğunu, üçüncü çeyrek verilerinin çok iyi gelmediğini ancak hükümet olarak aldıkları önlemlerle büyümeye hız kazandırmaya çalıştıklarını kaydetti. Ağbal buna örnek olarak, bankacılık sektöründe, kredi sisteminde, bireysel kredi kartları alanında atılan adımlar ile 150 metrekarenin üzerindeki konut alımındaki KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesini gösterdi.

Tahsilat 1.7 milyar lira

Ağbal, Vergi Barışı Kanunu kapsamında yapılandırılan vergi alacağı tutarının 54 milyar liraya ulaştığını belirterek, “Başvurusu sayısı 6 milyonu geçti. Yapılan tahsilat ise 1.7 milyar liraya yaklaştı” dedi. Vergi Barışı Kanunu kapsamında başvuruların 25 Kasım’a kadar alınacağını kaydeden Ağbal, “Vatandaşlar peşin ödeme tercihinde bulunmuşlarsa 25 Kasım’a kadar bu peşinat yatırılmalı; taksitle ödemeyi tercih edenlerin ilk taksitlerini 25 Kasım’a kadar, ikinci taksitlerini de Ocak ayı sonuna kadar yatırılmaları gerekiyor. Bu kanundan yararlanmaya devam etmek için mutlaka bu ödemelerin yapılması gerekiyor. Eğer bunu aksatırlarsa kanun uygulamasından çıkıyorlar” dedi. Düzenleme ile yapılandırılabilecek toplam borç tutarı Maliye Bakanlığı için 90 milyar TL, SGK için 67 milyar TL düzeyinde.

"Varlık barışını anlatacağız"

KISA süre önce Varlık Barışı Kanunu’nu çıkardıklarını da hatırlatan Ağbal, “Başvuru süreci devam ediyor. Bizim vatandaşlarımız ve farklı ülke vatandaşları bu kanuna başvurabilir. Yıl sonuna kadar varlıklarını Türkiye’ye getirirlerse vergi almayacağız” dedi ve ekledi: “Bu hafta birkaç banka ve firma ile beraberdik, ve bu süreci tartıştık... Kısa süre sonra bir kararname yayımlayacağız ve bunda süreci anlatacağız; yatırımcıların bazı endişelerine dair açıklık getireceğiz. Bu sürece gerçekten çok iyimser bakıyoruz.”