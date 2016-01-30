Geçici işçileri stadı temizlemek için 1,5 saat karda yürüttüler!

Rize’nin Pazar ilçesinde, Kaymakamlık bünyesinde geçici süre ile çalışan 50 kadar kadın ve erkek işçi, futbol sahasındaki kar kitlesinin temizlenmesi için 1.5 saat boyunca zeminde yürütüldü. Soğuk ve yağışlı havada, karla kaplı zeminde normal ayakkabı ve giysilerle yürümek zorunda kalan bazı kadın işçiler ağladı.

Saha zeminindeki kar kitlesinin temizlenmesi için işçileri kendisinin görevlendirdiğini ifade eden Kaymakam Selçuk Aslan ise, "İşçilerin kar üstünde yürütülmesi doğru ve insancıl bir uygulama değil. Bu yöntemi uygulatan cezasını ödeyecek" dedi.

Pazar ilçesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait sentetik çimle kaplı futbol sahasında veteranlar ligi için Pazar günü yapılacak karşılaşmalar nedeniyle zeminin kardan temizlenmesi için Kaymakamlık çalışma başlattı. Ancak saha temizliği için uygun iş makinesi bulunamadığından, İŞKUR bünyesinde 6 ay geçici süreyle işe alınan işçiler sahanın temizliği ile görevlendirildi.

1.5 saat boyunca statta yürütüldüler

Stada gelen kadın erkek yaklaşık 50 işçi, futbol sahasının zemininin temizlenmesi için ilginç bir yöntemle çalıştırıldı. Soğuk ve yağmur altında, karla kaplı çimlerin üzerinde 1.5 saat boyunca dolaştırıldı. Kışlık ayakkabısı olmayan çok sayıda işçinin ayakları ıslandı, bazıları da soğuktan etkilendi. Çevreden olaya tanık olan vatandaşlar işçilerin stadyumda dolaştırılmasını şaşkınlıkla izleyerek görüntüleri kayda aldı. Yaşadıklarından etkilenen bazı kadın işçilerin ağladığı bildirildi. Geçici işçilerin yürütülmesine rağmen sahadaki kar kütlesi temizlenmedi.

Pazar Kaymakam’ı Selçuk Aslan, karla kaplı sahanın zeminin temizlenmesi için işçilerin çalıştırılması talimatını kendisinin verdiğini belirterek, "İşçilerin futbol sahası zemininde yürütülmesi olayı bana da intikal etti. Böyle bir yöntem talimatını ben vermedim. Bu doğru ve insancıl bir yöntem değil. Böyle bir talimat vermem de mümkün değil. Olayla ilgili inceleme başlattım. Oradaki görevlilerin böyle bir uygulama yaptırdığından bahsediliyor. Bu yöntemi uygulatan kimse bunun cezasını ödeyecek" dedi.