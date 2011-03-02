-GEÇİCİ GÜVENLİK BÖLGESİ ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'ın Lice ile Bingöl'ün Genç ilçeleri sınırındaki Toprak Tepe bölgesini ''geçici güvenlik bölgesi'' ilan etti. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda, bölgede 5 Mart-5 Haziran 2011 tarihleri arasında giriş yasağı uygulanacağı bildirildi. Bilgi notunda, deniz seviyesine göre azami mermi yolu tepe yüksekliğinin 12.000 feet olduğu belirtilerek, giriş yasağı konulan bölgeye ait coğrafi koordinatlara da yer verildi.