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Geçici güvenlik bölgeleri ANKARA (A.A)

30 Aralık 2011 21:51

-Geçici güvenlik bölgeleri ANKARA (A.A) - 30.12.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geçici güvenlik bölgesi ilan edilen bazı yerlere ilişkin koordinatları ve giriş yasağı tarihlerini belirledi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, koordinatları verilen bölgelere girişler yasaklandı. Buna göre giriş yasağı konulan bölgeler ile giriş yasağı tarihleri şöyle: -Ekinciler atış alanı (Diyarbakır): 9-16 Ocak 2012, -Küpeli Dağı, Cudi Dağı, Yazlıca Dağı güneyi, Mehmet Yusuf ve Meydan Dağları, İncebel Dağları, Altın Dağlar, Çağlayan/Pirinçeken, Buzul Dağı, Rejgar Dağı–Alandüz, İkiyaka Dağları, Balkaya Dağı, Karadağ/Gedik Tepe/Çimendağı, Kurşunlu/Dicle/Diyarbakır, Yazlıca Dağı Kuzeyi ve Yassıdağ: 4 Ocak 2012-4 Nisan 2012.

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