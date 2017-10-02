Geçici barınma merkezinde işten çıkarılan işçiler eylem yaptı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'taki Suriyeli ve Iraklı mültecilerin kaldığı geçici barınma merkezinde çalışan 90 kişi, ihaleyi alan yeni firmanın kendileri dışında çevre illerden getirdiği kişileri işe aldırdıklarını öne sürerek eylem yaptı. İşçilerin görüştüğü Ak Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, mağduriyetin giderileceğini söyledi.

Geçici barınma merkezlerinde standartlaşmaya giden AFAD, Kahramanmaraş\'ta yaklaşık 24 bin mültecinin kaldığı geçici barınma merkezinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 11 ayrı şirketin yaptığı iş için tek bir şirketten hizmet alımı yoluna giderek 2 ay önce ihale yaptı. İhaleyi kazanan firma 1 Ekim itibariyle iş başı yaptı. İddiaya göre firma, sözleşmesi sona eren diğer firmalarda çalışan işçilerin bir çoğunu yeniden işe almadı. İşsiz kalan yaklaşık 90 kişi ise geçici barınma merkezi önünde eylem yaptı. Eylem sırasında gözyaşı döken işçilerden Derya Yapık, 5 yıldır barınma merkezinde çalıştığını ve 2 çocuğuna hem annelik hem de babalık yaptığını belirterek, \"Ben nasıl geçineceğim bunun hesabını versinler\" dedi.

Hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkarıldıklarını ifade eden işçiler, \"Suriyelilerin kahrını Kahramanmaraşlılar çekiyor. Ama bizim yerimize Erzurum, Gaziantep, Kocaeli ve Şanlıurfa\'dan işçiler işe alınmış\" dedi.

İşçiler daha sonra araç konvoyu ile Ak Parti İl Teşkilatı\'na gitti. İl Başkanı Ahmet Özdemir, işçilerin kendi aralarında seçtikleri temsilcilerle görüştü. İşçilerin sorunlarını dinleyen Özdemir, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından konuşan Özdemir, işçilerin büyük bölümünün mağduriyetinin giderileceğini ifade ederek şunları söyledi:

\"Daha önce ihaleyi alan firmanın süresi 1 Ekim\'de bittiği ve ihaleyi de başka bir firma aldığı için o ihalede çalışan personellerin görev süresi dolmuş. Ama işi alan yeni firma bu arkadaşlarımızın bazılarını değerlendirip bazılarını değerlendirmemiş ve aynı zamanda AFAD yeni ihalede kadroda eksiltmeye gitmiş. 254 personel çalışırken 161 personelle yeni ihale yapılmış. Doğal olarak da vatanaşlarımızda bir mağduriyet oluştu. Yani yaklaşık 93 arkadaşımıza bu konuda bir mağduriyet oluştu. Hem Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ ile hem AFAD Başkanımız Mehmet Güllüoğlu ile ve Genel başkan Yardımcımız Mahir Ünal aracılığıyla konuştuk ve bu mağduriyetin giderilmesiyle ilgili şöyle bir formül geliştirdiler. \'Bu arkadaşlarımızın 64 tanesini daha yeniden alabilmek için sözleşmedeki iş artışını kullanalım\' dediler. Bu şekliyle 64 arkadaşımız daha yeniden alınacak. Yani 30 civarında bir arkadaşımızın mağduriyeti söz konusu olacak. Bu arkadaşlarımıza da iş bulabilmek için elimizden geleni yapacağız. Alınacak 64 kişide de bir siyasi referans söz konusu olmaksızın ailesinde bu işten başka bir geliri olmayan, çocuk sayısı ve oradaki hizmet yılı gibi objektif kriterlerle bir değerlendirme yaparak bir komisyon kurup ona göre alacaklar.\"



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