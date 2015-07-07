'Geçici AKP hükümeti seçimden sonra 663 üst düzey bürokrat atadı!'

7 Haziran seçimlerinin üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesine karşın görevi fiilen sona ermiş bir kabineyle ülkeyi yöneten AKP’nin, seçimlerden bu yana 57’si üçlü kararnameyle olmak üzere tam 663 atama yaptığı öğrenildi. Atamalarda Danıştay’ın geçmişte verdiği kararlar da göz ardı edildi. Danıştay 5. Dairesi 2002 seçimlerinden hemen sonra yapılan atamaları “siyasi amaçla yapılan atamalar” olarak yorumlamış ve bu tür işlemlerin atanan kişiler için “kazanılmış hak” olmadığına işaret etmişti. Cumhuriyet’ten Fırat Kozok’un haberine göre, içtihat kararına işaret eden CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, “Bu geçici hükümetin yaptığı atamaların tümü hukuken, siyaseten teamüllere ve ahlaka aykırıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hükümeti kurma görevini ne zaman vereceği merakla beklenirken, hükümet seçim sürecinde ve hemen sonrasında tüm bakanlıklarda atamalar başlattı. Bu çerçevede yeni hükümet kurulmadan önce yapılan atama sayısı 663’e yükseldi. Bu çerçevede Dışişleri Bakanlığı’nda 2 Haziran tarihli kararnameyle 40 atama yapıldı. Bakanlık, 30 Haziran’da ise açık bulunan 11 bakanlık müşavirliğine atama gerçekleştirdi. Adalet Bakanlığı da 29 Haziran’da 8 adalet müfettişliğine atama yaptı

AKP, 7 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında da üçlü kararnameyle 57 atama gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nda üst düzey çok sayıda koltuğa atama yapıldı.

‘Nedir bu telaş’

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, 7 Haziran’ın ardından istifasını sunan ve yeni hükümet kurulana dek usulen ve şeklen çalışmakta olan AKP hükümetinin kendisinin hala “7 Haziran öncesinde sandığını” belirterek, 663 atamanın tamamının “iktidardan düşmüş bir hükümet” tarafından yapıldığını vurguladı. Gök, şöyle konuştu: “Nedir bu telaş? Yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Bu, teamüllere uygun mudur, ahlaka uygun mudur? İktidardan düşmüş bu geçici hükümetin yaptığı atamaların tümü, hukuken, siyaseten teamüllerimize ve ahlaka aykırıdır.”

Danıştay’ın geçmişte verdiği kararın önemine işaret eden Gök, şunları kaydetti: “Danıştay, geçmişte yapılan benzer uygulama konusunda ‘böyle bir süreçte yapılan atamalar çok acil değilse, siyasi amaçlıdır, ataması yapılanlar açısından kazanılmış hak doğurmaz’ demiştir. Bu nedenle bugün yapılan atamaların kamu yararı ve hizmet gerekleriyle bağdaşır bir yanı bulunmamaktadır.”

Gök’ün işaret ettiği Danıştay kararı, 2002 seçimlerinin ardından Konya’da yapılan bir atamayla ilgili. Danıştay 5. Dairesi, geçmişte Konya’da çevre sağlığı teknisyeni olarak çalışırken Konya İl Sağlık Müdür Yardımcılığı’na atanan bir kişinin davasıyla ilgili çarpıcı bir karar vermişti. Danıştay, 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından yapılan atamalarla ilgili kararında şöyle demişti: “11.1.2002 tarihinden 4.11.2002 tarihine kadar 11 aylık sürede İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerine 87 adet atama yapıldığı halde, 3 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçimlerinden hemen sonra, (yeni hükümete görev teslimi yapılmadan kısa bir süre önce) 4.11.2002-19.11.2002 tarihleri arasında ve İl Sağlık Müdür Yardımcılıkları görevlerine acil atamayı gerektirecek somut bir nedenin varlığı da ortaya konulmadan, davacıyla birlikte 41 İl Sağlık Müdür Yardımclığı kadrosuna yapılan atamanın kamu yararı ve hizmet gerekleriyle bağdaşır bir yanı bulunmamaktadır.”

Listedeki dikkat çeken isimler

* Kezban Nilvan DARAMA genel müdür yardımcılığından Beyaz Rusya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne...

* Ahmet Vakur Gökdenizler genel müdürlükten Avustralya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne...

* Öztürk Yılmaz, (kaçırılan Musul Başkonsolosu) daire başkanlığından Tacikistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne...

* Serhat Galip, başmüşavirlikten Karadağ nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne...

* Dikili Cumhuriyet Savcısı Kerem Kerim Aslan, Adalet Müfettişliği’ne...

* Kumluca Cumhuriyet Savcısı Mehmet Oğraş, Adalet Müfettişliği’ne...

* Merkezde bulunan büyükelçilerden Ali Ahmet Acet, Ahmet Berki Dibek’in 1. derece kadrolu bakanlık müşavirliğine...

* Hasan Davulcu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı’na...

* Prof. Dr Ahmet Arif Ergin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı’na atandı.