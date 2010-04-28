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Geçici 18'inci maddeye 338 kabul oyu

Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 26. maddesine bağlı geçici 18'inci maddesine 338 kabul, 70 ret oyu verildi.

28 Nisan 2010 03:00

T24 - TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 26. maddesine bağlı geçici 18. maddesine 338 kabul, 70 ret oyu verildi.


Genel Kurul'daki gizli oylamaya 408 milletvekili katıldı. Oylamada 338 kabul, 70 ret oyu kullanıldı.


Anayasa değişikliği teklifinin 26'ncı maddesine bağlı geçici 18'inci maddede, parti kapatma davalarına ilişkin, Anayasa'nın 69'uncu maddesinde teklifle yapılan değişikliklerin, görülmekte olan davalara da uygulanması öngörülüyor. Siyasi partilerin 2009 yılı mali denetimi de Anayasa Mahkemesi'nce yapılacak, 2010 yılından itibaren ise Sayıştay'a geçecek.

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