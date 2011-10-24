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Geceyi Kızılay'ın çadırlarında geçirdiler ERCİŞ (A.A)

24 Ekim 2011 14:37

-Geceyi Kızılay'ın çadırlarında geçirdiler ERCİŞ (A.A) - 24.10.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar, geceyi Kızılay tarafından kurulan çadırlarda geçirdi. Erciş ilçesinde depremin ardından Kızılay ekipleri ilçe stadyumuna 400 kişilik çadırkent kurdu ve depremzedelerin bir çoğu geceyi bu çadırlarda geçirdi. Depremde hafif yaralanan vatandaşlar ise geceyi Erciş Spor Salonu'nda geçirdiler. Bu arada, depremde hasar gören Erciş Devlet Hastanesi karşısında bulunan ve bir minaresi yıkılan Van Yolu Camisi'nin diğer minaresi ise artçı sarsıntıların ardından sabaha karşı yıkıldı. -Depremde hayatını kaybedenlerin definleri sürüyor- Bu arada, depremde hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri ise gözyaşları arasında yakınları tarafından toprağa veriliyor. Yaşanan depremde enkaz altında kalan ve yakınları tarafından Erciş ilçe mezarlığına getirilen Aslı Irmak (15) ile Şemsettin Erdem'in (37) cenazeleri yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi. Irmak ve Erdem'in yakınları, acılarının büyük olduğunu belirterek, kendilerine destek olan yetkililere teşekkür ettiler.

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