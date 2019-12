-GECEYE LADY GAGA DAMGASINI VURDU LOS ANGELES (A.A) - 13.09.2010 - ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen MTV Video Müzik Ödül Töreni'ne 8 dalda ödül kazanan Lady Gaga damgasını vurdu. Lady Gaga, kazandığı ödüllerle 1986'da yine bir gecede 8 dalda ödül kazanan ünlü Norveçli rock grubu A-ha ile birlikte bir gecede en çok ödül kazanan ikinci sanatçı olma başarısını gösterdi. İngiliz rock sanatçısı Peter Gabriel ise 1987'de çektiği kendisine bir gecede 9 dalda ödül getiren ''Sledgehammer'' video müzik eseriyle bir gecede en çok ödül kazanan sanatçı unvanını korumuş oldu. En çok ödülü ''Bad Romance'' adlı fütüristik klibiyle kazanan Lady Gaga, ayrıca en iyi bayan videosu, en iyi pop videosu, en iyi dans videosu ve en iyi koreografi ödülünün yanı sıra ünlü pop ve R&B sanatçısı Beyonce Knowles'un yer aldığı hapishane temalı videosu ''Telephone'' ile en iyi uyum ödülünü kazandı. Ödüllerini alırken gözyaşlarına hakim olamadığı gözlenen Lady Gaga, ''Bu gece o kadar gergindim ki hayranlarımı düş kırıklığına uğratacağım'' dedi. 8 dalda ödüle aday gösterilen Amerikalı rap yıldızı Eminem ise ''Not Afraid'' adlı eseriyle sadece 2 ödül alarak bir gecede birden fazla ödül kazanan ikinci sanatçı oldu. Ödül töreninin açılışında çeşitli şarkılar seslendiren Eminem'in, ödül töreninin düzenlendiği Nokia Tiyatrosu'nu kazandığı ödülleri almadan hızla terk ettiği gözlendi. Ergenlik çağındaki pop yıldızı Justin Bieber en iyi yeni sanatçı ödülünü rap yıldızı Ludacris'i canlandırdığı ''Baby'' adlı eseriyle kazandı. Jared Reto'nun rock grubu ''30 Seconds to Mars'' ise ''Kings and Queen's'' adlı eseriyle en iyi rock videosu ödülünün sahibi oldu. Muse, the Black Key, Jay Z + Alicia Keys, Florence + the Machine ise teknik kategorilerde ödüllere layık görüldü.