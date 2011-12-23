Geceyarısı geçen yasayla vekil emekli maaşları 7 kat arttı





Hülya Karabağlı





T24/ ANKARA - TBMM’nin 10 günlük tatil öncesinde SSK ve Bağ- Kur emeklisi milletvekillerine sürprizin yankısı sürüyor. Düzenleme, 900, 1000, 3 bin lira alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi milletvekillerinin emekli aylıklarını 7 bin 200’liraya çıkarıyor. Düzenleme, son 10 yılda aldıkları düşük ücretlerle geçim derdine düşen ve sayıları azımsanmayacak olan milletvekilleri için tam anlamıyla piyango.

İki yılda emekli mi olacaklar?



Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Hasan Korkmazcan, T24’e, “Bu düzenleme iki yıllık milletvekiline emeklilik vermiyor. Bu kanunla emeklilik yaşı, kıdem süresi, prim ödeme süresi itibariyle hiçbir ayrıcalık getirilmemiştir. Milletvekilleri bu konudaki genel hükümlere tabidir. Normal emeklilik yaşını beklemek zorunda. Prim gün sayısı ve yavaş beklenecek” dedi.

‘Emeklilik statüsünde birlik’



Korkmazcan’a göre, düzenleme milletvekili emeklilik statüsünde birlik sağladı. “Şu anda Meclis’te 900 lira, 1000 lira, 2 bin 800 ve 3 bin lira emekli aylığı alan milletvekili var” diyen Korkmazcan, “5510 sayılı sosyal güvenlik kanununa göre bir eşitsizlik yaşanıyordu” dedi.

‘Generalle milletvekili eşitlenecek’



TBMM’nin 2 bin yılında Anayasa’nın 86. Maddesini değiştirdikten sonra buna bağlı uyum yasasını çıkarmadığın anlatan Korkmazcan, “Sanki temsil görevi sadece, yüksek bürokratlar ve zenginlere aitmiş gibi oldu. Oysaki parlamenter sistemde, parlamenter en lüksek emekli sandığı iştirakçisi oluyordu. Bu 2 bin yılında değiştirilince, asker, yargı, mülki idare sınıfı parlamenterin önüne geçti. Meclis, yüksek bürokrasinden gelenlerin görev yaptığı bir kurum değildir. İşçi, esnaf, serbest meslek mensubu kişilerin de seçildiği, aynı ağır sorumluluğu ve yüklendiği bir anayasal kurum. Bu düzenleme ile vali, genel müdür ve generalle eşitlenecek.”



TBMM Genel Kurulunda, milletvekillerinin emekliliklerini düzenleyen önerge, bütün grupların desteği ile kabul edildi. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'na Başkanlık Divanı üyesi milletvekillerinin imzaladığı önergenin kabul edilmesiyle yeni bir madde eklendi. Kabul edilen maddeye göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Kamu görevlilerine ilişkin hükümleri içeren maddede değişiklik yapıldı. "Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık" görevinde bulunanların aylıklarının düzenlendiği maddeye, "Bakanlar ve milletvekilleri" de eklendi.



Kanun değişikliğine 5. Madde olarak eklenen önerge ile TBMM'de en az 2 yıl milletvekili veya dışarıdan bakan olarak görev yapmış kişilerin, emekliliğe hak kazanmaları durumunda, Cumhurbaşkanı'nın aylık ödeneğinin yüzde 40'ının yüzde 42'si kadar emekli maaşı bağlanması kabul edildi.