-Gecenin yıldızı Gaziantepspor İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray sahasında Gaziantepspor'a 4-2 yenildi. 48. dakikada Ivan de Souza'nın pasında, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Olcan'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti. 62. dakikada Gaziantepspor ceza sahasında oluşan karambolde Sabri'nin sağ çaprazda yaptığı sert vuruşta top kaleci Karcemarskars'tan döndü. 65. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Sabri'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Elmander'in ceza sahasında sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Karcemarskars'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-2 68. dakikada Gaziantepspor tekrar öne geçti. Serdar'ın ara pasıyla Muhammet savunmanın arkasına sarkarken, kalesini terk eden Muslera ceza sahası dışında topa ayak koyarak önemli bir tehlikeyi önledi. Ancak topu önünde bulan Orhan, yaklaşık 30 metreden meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-3. 71. dakika Melo'nun kafa ile indirdiği topta ceza sahasında Sabri'nin müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 75. dakikada sağ kanatta Sabri'nin Dany'e hareketini hakem faul olarak değerlendirdi. Bu pozisyondan sonra Sabri itiraz edip yerde duran topa vurmaya başlayınca hakem Abdullah Yılmaz, bu futbolcuyu ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 88. dakikada Gaziantepspor farkı 2'ye çıkardı. Olcan'ın ceza alanından sert şutunda, yatarak müdahalede bulunan kaleci Muslera topu kontrol edemedi. Geriden gelen Cenk meşin yuvarlağı boş ağlarla buluşturdu: 2-4. Gaziantepspor karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Stat: Türk Telekom Arena Hakemler: Abdullah Yılmaz x, Cem Satman xx, Serdar Diyadin x Galatasaray: Muslera x, Sabri Sarıoğlu x, Gökhan Zan x (Dk. 34 Servet Çetin ?), Ujfalusi xx, Hakan Balta x, Melo xx, Kazım Kazım x (Dk. 15 Eboue x), Engin Baytar x (Dk. 79 Ceyhun Gülselam x), Selçuk İnan xx, Reira x, Elmander xx Gaziantepspor: Karcemarskas xx, Serdar Kurtuluş xx, Emre Güngör xx, Dany xx, Ivan de Souza xx, Popov xxx, Binya xx, Bekir Ozan Has xx (Dk. 50 Orhan Gülle xx), Olcan Adın xx, Wagner xx (Dk. 86 Sosa ?), Muhammet Demir xxx (Dk. 72 Cenk Tosun xx) Goller: Dk. 7 Selçuk İnan, Dk. 65 Elmander (Galatasaray), Dk. 33 Muhammet Demir, Dk. 37. Popov, Dk. 68 Orhan Gülle, Dk. 88 Cenk Tosun (Gaziantepspor) Kırmızı kartlar: Dk. 45+1 Servet Çetin, Dk. 75 Sabri Sarıoğlu (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 6 Engin Baytar, Dk. 55 Riera, Dk. 73 Ujfalusi, Dk. 80 Selçuk İnan, Dk. 89 Muslera (Galatasaray), Dk. 26 Bekir Ozan Has, Dk. 79 Dany, Dk. 90+2 Cenk Tosun (Gaziantepspor)