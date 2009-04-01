Gecenin programı

2010 Dünya Kupası öncesinde Avrupa elemelerinde heyecan Çarşamba gecesi oynanacak karşılaşmalar ile devam edecek.
A Milli Futbol Takımımızın rakibi İspanya. Ali Sami Yen Stadyumu'nda karşılaşma 21.00'de başlayacak.
Futbol açısından bir hayli zengin olan gecede mücadeleleri Sporx Canlı Skorlar sayfasından ya da maçların heyecanını bambaşka bir heyecanla hissedebileceğiniz Maç Odası'ndan takip edebilirsiniz.
GÜNÜN PROGRAMI
17:30 Kazakistan - Beyaz Rusya
18:00 Bulgaristan - Kıbrıs Rum Kesimi
18:00 Estonya - Ermenistan
18:30 Letonya - Lüksemburg
20:00 Gürcistan - Karadağ
20:00 Macaristan - Malta
20:30 Liechtenstein - Rusya
21:00 Türkiye - İspanya
21:15 Danimarka - Arnavutluk
21:30 Andorra - Hırvatistan
21:30 Avusturya - Romanya
21:30 Çek Cumhuriyeti - Slovakya
21:30 İsviçre - Moldova
21:30 Polonya - San Marino
21:30 Yunanistan - İsrail
21:45 Bosna - Belçika
21:45 Galler - Almanya
21:45 Hollanda - Makedonya
21:45 Kuzey İrlanda - Slovenya
21:50 İtalya - İrlanda
22:00 Fransa - Litvanya
22:00 İngiltere - Ukrayna
22:00 İskoçya - İzlanda