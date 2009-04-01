Gecenin programı



2010 Dünya Kupası öncesinde Avrupa elemelerinde heyecan Çarşamba gecesi oynanacak karşılaşmalar ile devam edecek.



A Milli Futbol Takımımızın rakibi İspanya. Ali Sami Yen Stadyumu'nda karşılaşma 21.00'de başlayacak.



Futbol açısından bir hayli zengin olan gecede mücadeleleri Sporx Canlı Skorlar sayfasından ya da maçların heyecanını bambaşka bir heyecanla hissedebileceğiniz Maç Odası'ndan takip edebilirsiniz.





GÜNÜN PROGRAMI



17:30 Kazakistan - Beyaz Rusya

18:00 Bulgaristan - Kıbrıs Rum Kesimi

18:00 Estonya - Ermenistan

18:30 Letonya - Lüksemburg

20:00 Gürcistan - Karadağ

20:00 Macaristan - Malta

20:30 Liechtenstein - Rusya

21:00 Türkiye - İspanya

21:15 Danimarka - Arnavutluk

21:30 Andorra - Hırvatistan

21:30 Avusturya - Romanya

21:30 Çek Cumhuriyeti - Slovakya

21:30 İsviçre - Moldova

21:30 Polonya - San Marino

21:30 Yunanistan - İsrail

21:45 Bosna - Belçika

21:45 Galler - Almanya

21:45 Hollanda - Makedonya

21:45 Kuzey İrlanda - Slovenya

21:50 İtalya - İrlanda

22:00 Fransa - Litvanya

22:00 İngiltere - Ukrayna

22:00 İskoçya - İzlanda