-GEÇEN YILIN ZAM ŞAMPİYONU CANLI DANA OLDU ANKARA (A.A) - 02.01.2011 - Geçen yıl Ankara Ticaret Borsası'nda (ATB) işlem gören ürünler arasında yüzde 55,84 fiyat artışıyla canlı dana ilk sırada yer aldı. Canlı danayı yüzde 47,62 fiyat artışıyla patates, yüzde 46,51 fiyat artışıyla da kuru soğan izledi. ATB tarafından her yıl yapılan, borsada en fazla miktarda işlem gören 24 ürünün fiyat hareketlerine ilişkin değerlendirme çalışması tamamlandı. Buna göre, 2010 yılında yüzde 55,84 oranındaki fiyat artışıyla canlı dana zam şampiyonu olurken 2009'da zam şampiyonu olan kuru soğan ise yüzde 46,51 fiyat artışıyla bu kez üçüncü sırada yer aldı. 2009'da ATB'de işlem gören ürünlerden 14'ürünün fiyatı artarken, geçen yıl fiyatı artan ürün sayısı ise 19 oldu. Geçen yıl ATB'de en fazla miktarda tescil işlemi gören ürünlere ait fiyat artış oranları şöyle oldu: Canlı dana yüzde 55,84, Patates yüzde 47,62, Kuru soğan yüzde 46,51, Köylü unu yüzde 42,86, Kepek yüzde 41,67, Baldo pirinç yüzde 26,48, Dana eti (karkas) yüzde 23,41, Gerek buğday yüzde 23,26, Nohut (9 mm) yüzde 22,99), Kuzu eti (karkas) yüzde 21,03, Kırmızı Mısır yüzde 19,51, Bezostia Buğday yüzde 16,33, Un (Tip 1) yüzde 16,05, Arpa yüzde 15, Sıvı Yağlar yüzde 14,81, Tam yağlı beyaz peynir yüzde 10,52, Kaşar peynir yüzde 2,90, Çalı fasulye yüzde 2,88, Bulgur yüzde 1.04. 2010'da ATB'de işlem gören 5 ürünün fiyatı da bir önceki yıla göre düşüş gösterdi. Buna göre fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 12,76 ile piliç eti olurken, bunu yüzde 7,14 düşüşle yumurta, yüzde 4,49 düşüşle makarna (lüks), yüzde 1,10 düşüşle kahvaltılık margarin ve yüzde 0,43 düşüşle de canlı piliç izledi.