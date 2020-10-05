Geçen yıla göre fiyatı en çok artan ürünler: Bilgisayar, kolonya, altın, cep telefonu

Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, Eylül ayında fiyatı en çok artan ürünlerin listesine paylaştı. Demir’in aktardığı bilgilere göre Eylül ayının zam şampiyonu, fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 74 artan bilgisayar oldu. Onu fiyatı yıllık bazda yüzde 73 artan kolonya izliyor. Üçüncü sırada yüzde 71’lik artışla altın yer alıyor.

Cep telefonu fiyatının yüzde 66, kabak çekirdeğinin ise yüzde 62 arttığı görülüyor.

Listeyi yorumlayan Doç. Dr. Demir, “Doların artışı (TL’nin değer kaybı) bakın ne kadar önemliymiş! İthalat bağımlı ürün fiyatları yüzde 70’lerde artmış bir yılda” dedi.