Geçen yıl tokalaşmayan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, bu kez el sıkıştı

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Ankara'da gerçekleştirilen törende resmi geçit törenininde geçen yıl el sıkışmayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu yılki törende el sıkıştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Ankara'da resmi geçit töreni düzenleniyor.

Devletin zirvesi törende buluşurken, bu yıl ikinci kez Cumhurbaşkanı olarak resmi geçitle askerleri selamlayan Tayyip Erdoğan, protokoldekilerle tokalaştı.

Geçen yıl Erdoğan ile Kılıçdaroğlu el sıkışamamıştı. Bugünkü törende Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun el sıkıştığı görüldü.