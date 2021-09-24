Geçen yıl tam kapanmaya gidilen mayıs ayında ödeme yapamayan 225 bin abonenin elektrik ve gazı kesildi

Türkiye’nin 17 günlük tam kapanmaya gittiği geçen mayıs ayında ülke genelinde faturasını ödeyemeyen 143 bin elektrik, 82 bin doğalgaz abonesi kesinti ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın salgın döneminde vatandaşın gelir kaybına uğramasına karşın faturaları düşürmek yerine peş peşe zam yaptığın söyledi. Akın, “Tam kapanmada halka destek vermesi gereken iktidar, vatandaşı fatura zulmüyle baş başa bıraktı. Tam kapanmada boş kalan köprü ve otoyollara kesintisiz garanti ödemesi yapılırken vatandaşın elektriği, doğalgazı kesildi. Yandaşa ballı garanti ödemeler aralıksız devam etti ama vatandaşa kesinti reva görüldü” diye konuştu.

CHP'li Ahmet Akın’ın elektrik ve doğalgaz kesintileri konusunda Bilgi Edinme Yasası kapsamında yaptığı başvuruya gelen yanıtlar, tam kapanmanın uygulandığı mayıs ayında elektrik kesintilerinin durmadığını gösterdi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Akın’ın başvurusuna yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 17 gün süren tam kapanmanın gerçekleştirildiği mayısta mesken, ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama abonelerine ilişkin verileri şöyle açıkladı:

“- 30 milyon fatura oluşturuldu: Mayısta Türkiye genelinde mesken abonelerine 27 milyon 279 bin 686, ticarethane abonelerine 2 milyon 598 bin 76, sanayi abonelerine ise 18 bin 382 fatura gönderildi. Tarımsal sulama aboneleri için de 303 bin 372 fatura oluşturuldu. Mayısta tüm abone gruplarına ulaştırılan toplam fatura sayısı, 30 milyon 199 bin 516’ya ulaştı.

- 143 bin şalter indi: Faturasını ödeyemediği için 111 bin 846 mesken abonesinin elektriği kesildi. Ticarethanelerde ise elektrik kesintisi yaşanan abone sayısı 29 bin 618 oldu. Faturaların ödenmediği gerekçesiyle sanayide 167, tarımsal sulamada ise 1607 abone kesinti ile karşı karşıya kaldı. Faturasını ödemediği gerekçesiyle 143 bin 238 abonenin elektriği kesildi.

- 82 bin vana kapandı: Mayısta 14 milyon 686 bin 229 mesken abonesi; 357 bin 210 ticarethane abonesi olmak üzere toplam 15 milyon 43 bin 439 doğalgaz faturası üretildiğini gösterdi. Faturasını ödeyemeyen 76 bin 368 mesken abonesinin doğalgazı kesildi. Ticarethanelerde ise 5 bin 822 abonenin doğalgaz hizmetine kesinti uygulandı. Toplam 82 bin 190 abone doğalgazsız kaldı.”