Geçen yıl programdan ayrılan Arif Verimli: Müge Anlı beni sevseydi böyle olmazdı...

Geçen yıl, uzun yıllar danışman olarak yer aldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ani bir kararla ayrılan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, Müge Anlı'ya kırgın olduğunu söylerken, ekipte yer alan Prof. Dr. Şevki Sözen'e de tepki gösterdi.

Yasemin Özçelik'in YouTube programında konuşan Verimli, "Hiç kimseye kin beslemem kızmam ama bir kişi hariç onu da söylemeyeyim 14 yıl boyunca çalıştım onlarla şimdi samimi bir cevap vermek gerekirse kırgınım. Bir konu var, her konuda uzmanlaşmış birisi var, hiç ilgisi yok ama ahkam kesiyor. Ben bozuldum. Müge’nin de bu harekete destekleyen hamlesine kırıldım ve çıktım gittim. Müge beni sevseydi böyle olmazdı. Müge Anlı’nın da Şevki Sözen’in de benim için bir kıymeti yok" sözlerini dile getirdi.

Arif Verimli, Şevki Sözen ile bu konu hakkında çoğu kez konuştuğunu ama Sözen'in kendisini dinlemediğini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Prof. Dr. Arif Verimli, uzun yıllar boyunca Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekranlara gelmişti. Verimli, geçen yıl ani bir kararla programdan ayrılmıştı. Arif Verimli, programdan ayrıldığını “Kimseye kırgın değilim” diyerek duyurmuştu. Seyirciler, Verimli'nin diğer danışman Şevki Sözen'le sık sık gerilim yaşadığını belirtmişti.

12 Şubat'ta gerçekleşen yayında, eşi kendisini terk eden Davut isimli bir erkek "Ben boşanmak istiyorum. Buradan çıkıp kendimi atacağım, ne halleri varsa görsünler" demişti. Bu sözün üzerine de Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen, Davut'a "İstersen huzur evinde kalabilirsin. Orada yaşıtlarınla çok eğlenceli vakit geçirirsin ve kıyafetlerin de ütülü olur. Kimseden yardım istemene gerek kalmaz" demişti. Müge Anlı da Arif Verimli'ye bu konudaki düşüncelerini sormuştu. Verimli de "Ona da Şevki cevap versin. Her şeye cevap veriyor zaten" diye tepkisini göstermişti. Müge Anlı da, "Adam kendi görüşlerini belirtiyor. Ne var ki bunda?" diye karşılık vermişti. Olaydan hemen sonra Verimli programdan ayrılmıştı.