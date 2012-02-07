-Geçen yıl dünyada 97 gazeteci öldürüldü MADRİD (A.A) - 07.02.2012 - Sınırsız Gazeteciler Örgütü (RSF), 2011 yılında dünyada 97 gazetecinin öldürüldüğünü, binden fazlasının gözaltına alındığını ve 174'ünün de cezaevine konulduğunu açıkladı. 2011 yılı raporunu bugün açıklayan RSF, basın özgürlüğü açısından dünyanın en tehlikeli ülkesini, ikinci yıl üst üste yine Pakistan olarak gösterdi. Pakistan'da 2011 yılında 10 gazeteci öldürülürken, 1'i yardımcı olmak üzere 3 gazeteci cezaevine konuldu. Pakistan'ın ardından dünyada basın özgürlüğünün en tehlikede olduğu ülkeler Meksika, Honduras, Çin, İran, Eritre, Somali, Afganistan olarak sıralandı. Dünyada gazetecilik ve basın özgürlüğünün bir yıl öncesine oranla 2011'de daha tehlikeli geçtiğini belirten RSF, tüm dünyada öldürülen, gözaltına alınan, cezaevine konan, hükümet veya suç örgütleri tarafından baskıya ve tehdide uğrayan gazeteci sayısının 2010'a oranla arttığını vurguladı. Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde ise 2011 yılı itibariyle Türkiye'de 7 gazetecinin cezaevine atıldığı bildirildi. ''Türkiye Gazeteciler Birliği'nin kaynaklarına göre mevcut durumda Türkiye'de 60'dan fazla gazeteci cezaevinde bulunmaktadır ve bu da Türkiye'yi Avrupa'da en fazla gazeteciyi cezaevinde tutan ülke haline getirmektedir'' denilen raporda, ''2011 yılında Türkiye'deki gazetecilerin yasal ve polisiye açısından geçmiş yıllara nazaran daha fazla zorluklarla karşılaştığı, resmi makamların ise haklılıklarını Terörle Mücadele Kanunu ile savundukları'' ifade edildi.