-GEÇEN YIL DOĞAL AFETLERDE 295 BİN KİŞİ ÖLDÜ FRANKFURT (A.A) - 03.01.2011 - 2010'da doğal afetler son 30 yılın ortalamasının çok üzerine çıkarak, 295 bin kişinin ölümüne ve 130 milyar dolar zarara yol açtı. Alman sigorta şirketi Munich Re, en çok can kaybına yol açan felaketlerin ocak ayında Haiti'de meydana gelen deprem (222 bin 570 ölü), yazın Rusya'daki orman yangınları (56 bin ölü) ve Nisanda Çin'de meydana gelen yer sarsıntısı (2 bin 700 ölü) olduğunu bildirdi. En çok maddi hasara yol açan doğal afetin şubatta Şili'de meydana gelen deprem (30 milyar dolar ve 520 ölü) ile eylülde Yeni Zelanda'daki yer sarsıntısı (kesin olmayan rakama göre 3,7 milyar dolar) olduğunu belirten Alman şirketi, sanayileşmiş ülkelerde Batı Avrupa'yı silip süpüren şubattaki Xynthia fırtınasının (65 ölü, 6,1 milyar dolar hasar) ve ABD'deki kasırgaların (toplam 4,7 milyar dolar) en çok zarara yol açtığını kaydetti. Reassüransın en büyük şirketi Munich Re, 2010'daki 950 doğal afetin son 30 yılın ortalamasının epey üzerinde (yıllık ortalama 615 doğal afet) bulunduğunu bildirdi. Geçen yılki doğal afetlerde can kaybı sayısının da 1980'den beri afetlerin ortalamasının dört katı ve en çok maddi zarara yol açan yıl olduğu belirtildi. Son 30 yılda maddi hasar ortalaması 95 milyar dolardı.