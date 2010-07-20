-GEÇEN YIL 930 TATİLCİ YOLLARDA YAŞAMINI YİTİRDİ ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - Yurt genelinde geçen yılın yaz aylarında gerçekleşen trafik kazalarında 930 kişi öldü, 50 bin 652 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen yıl haziran, temmuz ve ağustos aylarında toplam toplam 27 bin 62 trafik kazası meydana geldi. Söz konusu kazalarda 930 kişi hayatını kaybederken, 50 bin 562 kişi ise yaralandı. 9 bin 488 kaza ile en fazla trafik kazası temmuz ayında meydana geldi. Bu kazalarda 339 kişi ölürken 18 bin 433 kişi yaralı kurtuldu. -MAYIS AYLARININ KARŞILAŞTIRILMASI- Geçen yıl ve bu yılın mayıs aylarında meydana gelen kazalar karşılaştırıldığında, ölümlü kaza sayısında yüzde 13,2, ölü sayısında ise yüzde 7,5 oranında azalma kaydedildi. Buna karşın yaralanmalı kaza sayısı yüzde 3,8, yaralı sayısı ise yüzde 2,4 oranında arttı. Buna göre, 2009 yılının mayıs ayında 182 ölümlü kaza gerçekleşirken, bu yılın aynı döneminde 158 kaza meydana geldi. Geçen yılki kazalarda 226 kişi, bu yıl ise 209 kişi hayatını kaybetti. Geçen yıl mayıs ayında 8 bin 57 yaralanmalı kaza meydana gelirken, bu yılın aynı döneminde 8 bin 365 yaralanmalı kaza yaşandı. Geçen yılki kazalarda 13 bin 988 kişi, bu yılki kazalarda ise 14 bin 321 kişi yaralandı. Kazaların oluş nedenleri arasında, ''Araçların hızını aracın yük ve teknik özelliklerine göre görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak'' yüzde 17,5 oranla ilk sırada yer aldı. -HAYAT KURTARAN TAVSİYELER- Yaz aylarında nem oranı ve aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenen sürücülerin birçok kural ihlali yaptığını ifade eden yetkililer, sürücülere özellikle 12.00-16.00 saatleri arasında trafiğe çıkmamaları, eğer şehirlerarası yolculuklara çıkmak zorunlu ise kendi araçları yerine otobüs, tren, uçak, gemi ve feribot gibi toplu taşım araçlarını kullanmalarını önerdi. Yetkililer, mutlaka kendi araçlarıyla yola çıkması gereken sürücülere ise şu tavsiyelerde bulundu: ''- Aracın yazlık (başta fren, far olmak üzere bütün aksamlarının) bakımları yaptırılmalı, - Araç yeni alındı ise özellikleri tam olarak öğrenilmeli, - Lastik gibi zaman içerisinde değişmesi gereken aksamlar değiştirilmeli, - Yola çıkmadan önce yeterince dinlenilmeli, - Bilhassa 04.00-06.00 saatleri arasında gün doğarken doğu istikametine araç kullanan sürücüler, belirtilen zaman diliminde sıklıkla mola vermeli, - Taşıt trafiğinin yoğunluğu dikkate alınarak, yoğunluk taşımayan alternatif yollar ve güzergahlar tercih edilmeli, gidilecek yol hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplanıp, yol güzergahı ve tahmini varış zamanı mutlaka yakınlara bildirilmeli, - Yolculuklar esnasında kısa aralıklarla (100 kilometrede bir) molalar verilmeli, molalarda eller ve yüz yıkanmalı, bol sıvı alınmalı, - Gözlerin güneşten etkilenmesini önlemek için araç içi ve güneşlikler uygun şekilde ayarlanmalı ve mümkünse ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu özellikte bir gözlük kullanılmalı, - Uzun mesafeli yolculuklara tek başına çıkılmamalı, direksiyon başında iken dikkati dağıtmayacak şekilde arabadakilerle konuşulmalı, - Yeterli sürücülük deneyimine sahip olunmalı, araca ve sürücülük becerisine güvenip gereksiz riskler alınmamalı.'' -ÖNLEM VE DENETİMLER- Kazaların önlenmesi için yapılan denetimler hakkında da bilgi veren yetkililer, tüm illerde 12 farklı türde denetimlerin sürdüğünü bildirdi. Her yıl yaz mevsiminin başlangıcından önce illerdeki görevlilerin ek trafik tedbirleri konusunda uyarıldığını kaydeden yetkililer, alınan bu tedbirlerin yanı sıra trafik kaza istatistiklerinin aylık olarak incelenerek, artış olan bölgelerdeki illerde uygulanmak üzere haftalık özel denetim programlarının gönderildiğini belirtti.