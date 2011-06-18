-GEÇEN YIL 90 SENDİKACI ÖLDÜRÜLDÜ ANKARA (A.A) - 18.06.2011 - Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafından hazırlanan rapora göre, geçen yıl 90 sendikacı öldürüldü, 75 sendikacı ölümle tehdit edildi. Sendikal faaliyetlerde bulunan 2 bin 500 kişi tutuklandı, 5 bin kişi işlerinden atıldı. ITUC'un Sendikal Hakların İhlali Raporu 2011, 2010 yılında sendikal hakların dünya genelindeki durumunu bütün çıplaklığıyla ortaya koydu. Raporda, 143 ülkenin sendikal hak ihlalleri, sendikal hakların pratikte nasıl uygulandığı ve ulusal yasaların sendikal hakları ne ölçüde ve nasıl koruduğuna dair bilgilere yer verildi. Raporda, özellikle sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık yapma hakkı konusunda dünya genelinde yaşanan gerilemeye vurgu yapıldı. ITUC'un raporuna göre, küresel ekonomik kriz ile daha da belirgin hale gelen istihdam sorunu, istihdamın yaratılması ve korunması için politika üretmeye çalışan ülkelerde dahil olmak üzere tüm dünyada devam ediyor. İşsizlik, yoksulluk ve güvencesizlik artarken büyük bankaların, finans gruplarının ve büyük şirketlerin hükümetlerin politikalarını yönetmesine izin veriliyor. Eşitsizlik büyürken bu eşitsizliğe bizzat neden olan temel uluslararası çalışma standartları da sürekli saldırıya uğruyor. Bu küresel eğilimler hızlarını artırırken, birçok ülkede sendikalar, hükümetler ve işverenler tarafından sert bir şekilde baskı altına alınmaktadır. 2010 yılında, yasal sendikal faaliyetlere katılan 90 kişi öldürüldü ve 75 kişi ölüm tehditlerine maruz kaldı. Ayrıca 2 bin 500 sendikacı tutuklandı ve 5 bin sendikacı işlerinden atıldı. Bunların dışında anti-sendikalist yapılardan kaynaklanan ve sendikacıları yıldırmayı amaçlayan birçok kayıt altına alınmamış olay bulunuyor. Bu yıl bir kez daha Amerika en çok ölümün yaşandığı bölge oldu. Kolombiya'da 49, Guatemala'da 10 kişi öldürüldü. Ayrıca Kolombiya'da 20 ve Guatemala'da da 2 cinayet teşebbüsü kaydedildi. Bangladeş, Brezilya, El Salvador, Honduras, Pakistan, Filipinler, Swaziland ve Uganda'da da cinayetler işlendi. Bütün uluslararası protestolara rağmen İran'da da öğretmen bir sendikacı idam edildi. Belarus, Burma, Kamboçya, Cibuti, Rusya Federasyonu, Honduras, İran, Nepal, Nikaragua, Nijerya, Meksika, Filipinler, Swaziland ve Zimbabve'de birçok sendika, şiddet ve sürekli tehdit koşulları altında faaliyetlerine devam ediyor. ILO Zimbabve Araştırma Konseyi, Zimbabve hükümetinin sendikal hakları sistematik bir şekilde ihlal ettiğini ortaya koydu. Cibuti'de çeşitli sendikal hak ihlali durumlarını çözmek için hükümetin hiçbir çabada bulunmaması da ILO tarafından açık bir şekilde tespit edildi.