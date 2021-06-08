Geçen yıl 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı’na yürümek istemeleri gerekçe gösterilerek 15 DİSK'li hakkında dava açıldı

Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu’nun da bulunduğu 15 DİSK’li hakkında, “1 Mayıs 2020’de Taksim Meydanı’na yürümek istedikleri” gerekçesiyle dava açıldı.

Salgın nedeniyle bu yıl ve geçen yılki 1 Mayıs’ta alanlarda kitlesel kutlamalar yapılamadı. Taksim ve Kazancı Yokuşu’nda sınırlı sayıda katılımla törenler gerçekleştirilebildi. Geçen yılki 1 Mayıs kutlamalarında DİSK heyeti, DİSK Genel Merkezi önünden Taksim Meydanı’na yürümek istemiş ancak polis tarafından gözaltına alınmışlardı. Arbede sırasında DİSK’in çelengi de parçalanmıştı. İlk duruşması yarın saat 09.30’da, İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.