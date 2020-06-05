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Dünya

Geçen haftalarda uçuşlarını başlatan Lion Air, Covid-19 kurallarına uyulmayınca tüm seferlerini tekrar durdurdu

05 Haziran 2020 11:37

T24 Dış Haberler

İç hat uçuşlarını başlattıktan haftalar sonra Endonezya merkezli havayolu şirketi Lion Air, yolcular Covid-19 önlemlerine uymadığı gerekçesiyle uçuşlarını tekrar durdurduğunu duyurdu.

Lion Air, 5 Haziran'dan itibaren tüm uçuşların tekrar durdurulacağını, çünkü yolcuların sosyal mesafe ve sağlık uyarılarına uymadığını ifade etti.

Lion Air temsilcisi konu ile yaptığı açıklamada birçok biletli yolcunun da gerekli medikal belgeleri sunmadığı için uçamadığını ifade etti.

Havayolu şirketi normalleşme hamleleri kapsamında Suudi Arabistan, Çin, Malezya ve Singapur'a da uçuşlarını başlatmıştı. Bu rotalara uçuşun da süresiz olarak durdurulacağı belirtildi.

Lion Air, kararını duyurduğu açıklamada "özellikle çalışanlarının sağlık durumundan endişe duyduklarını" ifade etti.

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