Geçen hafta yöneticileri tutuklanmıştı; Hong Kong'un demokrasi hareketinin sembollerinden Apple Daily gazetesi kapanma kararı aldı

T24 Dış Haberler

Hong Kong'da demokrasi yanlısı hareketin sembollerinden biri haline gelen Apple Daily gazetesi, kapanma kararı aldı. Gazetenin son sayısı cumartesi günü basılacak.

Gazete ve gazetenin aktivist kurucusu Jimmy Lai, Hong Kong'un demokrasi hareketiyle özdeşleşen isimler haline gelmişti. Bu sebeple gazete hükümetin ve polisin hedefi haline geldi.

Geçen hafta gazetenin binası basılmış ve aralarında genel yayın yönetmeni de bulunan 5 yöneticisi tutuklanmıştı. Yöneticiler, "Ulusal güvenliğe tehdit oluşturacak şekilde yabancı güçlerle çalışmaktan" suçlu bulunmuştu. Haber merkezine giren polisler birçok belgeye el koydu.

Suçlamalar kapsamında gazetenin varlıklarına da el koyuldu. Apple Daily, pazartesi günü varlıkların üzerindeki blokajın kaldırılmaması durumunda giderlerini karşılayamayacağını belirtmişti.

Apple Daily başyazarının da tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada gazetenin mevcut şartlar altında yayın yapmaya devam edemeyeceğini ve 26 Haziran itibariyle hem basılı hem de dijital yayınlarını sonlandıracağını bildirdi.