Geçen hafta yayınlanması gerekiyordu, orta vadeli plan yine gecikti

Eylül ayının ilk haftasında açıklanması beklenen, bütçenin hazırlanması öncesinde gereken orta vadeli plan (OVP) ve orta vadeli mali planı hala açıklanmadı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, bütçenin anayasa ve yasaya göre 17 Ekim’e kadar Meclis’e sunulması gerekiyor.

Merkezi yönetim bütçesinde önemli bir yer tutan orta vadeli plan ve orta vadeli mali planın yayınlanma tarihi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nda şöyle belirlenmiş durumda: “Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Cumhurbaşkanı tarafından en geç eylül ayının ilk haftası sonuna kadar orta vadeli programın Resmi Gazete’de yayımlanması ile başlar.”

Yasadaki hükme karşın OVP, eylülün ilk haftasında yayımlanmadı. Benzer bir gecikme geçen yıl da yaşanmış, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yeni Ekonomi Programı” adını verdiği OVP’yi geçen yıl 30 Eylül’de açıklamıştı.

Öte yandan orta vadeli mali planın da en geç eylül ayının 15’ine kadar Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Geçen yıl bu plan 10 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanabilmişti.