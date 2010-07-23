-GEÇEN HAFTA YATIRIM ARAÇLARI İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,72 değer kazandı. İMKB Bileşik Endeksi, haftalık bazda 1.570,17 puan artarak, 57.729,36 puandan 59.299,53 puana çıktı. Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,51, Cumhuriyet Altının gram satış fiyatı yüzde 0,50 oranında geriledi. Önceki hafta sonu 59,05 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 58,75 liraya, 397,00 lira olan Cumhuriyet Altınının satış fiyatı 395,00 liraya indi. Kapanışta bugün, haftalık bazda Amerikan Dolarının satış fiyatı yüzde 0,65, avronun satış fiyatı da yüzde 1,76 oranında düştü. Doların kapanıştaki satış fiyatı 1,5260 liraya, avronun satış fiyatı 1,9550 liraya geriledi. Yatırım fonlarına katılma belgeleri geçen hafta ortalama yüzde 0,27 oranında değer kazandı. İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,13 ile yüzde 0,15 arasında gerçekleşti. Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarına bakıldığında, mevduat faizinin haftalık net getirisi, bir aylık mevduatta yüzde 0,13'ü buldu. Önceki hafta sonunda ortalama faizleri yüzde 6,8 dolayında olan haftalık reponun net getirisi yüzde 0,12 oldu.