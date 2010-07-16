-GEÇEN HAFTA YATIRIM ARAÇLARI İSTANBUL (A.A) - 16.07.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,01 değer kazandı. İMKB Bileşik Endeksi, haftalık bazda 578,46 puan artarak, 57.150,90 puandan 57.729,36 puana çıktı. Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,48, Cumhuriyet Altının gram satış fiyatı yüzde 2,22 oranında geriledi. Önceki hafta sonu 60,55 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 59,05 liraya, 406,00 lira olan Cumhuriyet Altınının satış fiyatı 397,00 liraya indi. Kapanışta bugün, haftalık bazda Amerikan Dolarının satış fiyatı yüzde 1,35 düşerken, avronun satış fiyatı yüzde 1,38 oranında arttı. Doların kapanıştaki satış fiyatı 1,5360 liraya inerken, avronun satış fiyatı 1,9900 liraya yükseldi. Yatırım fonlarına katılma belgeleri geçen hafta ortalama yüzde 0,18 oranında değer kazandı. İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,12 ile yüzde 0,15 arasında gerçekleşti. Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarına bakıldığında, mevduat faizinin haftalık net getirisi, bir aylık mevduatta yüzde 0,13'ü buldu. Önceki hafta sonunda ortalama faizleri yüzde 6,8 dolayında olan haftalık reponun net getirisi yüzde 0,12 oldu.