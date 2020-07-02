Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" cümlesine işaret ederek, "Geçen hafta, üç "büyük" takımımızın üç güya "büyük" futbolcusunu izlerken, utandım.

Resmen utandım..



"Atam bizi affet.. Artık izinde değiliz" dedim, içimden. Şimdi de dışımdan diyorum.

Beşiktaşlı Burak, Fenerbahçeli Emre ve Galatasaraylı Ömer, yüzümü kızartan adamlar oldular.." diye yazdı.

Hıncal Uluç, Burak Yılmaz'ın bir santrfor olarak yeteneklerinin tartışılmaz olduğunu ancak sürekli hakemi aldatmaya çalıştığını, Emre Belözoğlu'nun ise ülkenin yetiştirdiği en büyük futbolculardan birisi olmasına karşın öfkesini kontrol altına alamadığını yazdı.



Uluç, Galatasaray'da forma giyen Ömer Bayram'ın ise en küçük bir darbede kendisini yere attığını savundu.

Yazının tamamı için tıklayın...