-Geçen hafta piyasalar İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - Küresel durgunluk riskinin artmasıyla geçen hafta piyasalarda sert iniş çıkışlar yaşandı. Dünya borsalarında yoğunlaşan satışlar sert düşüşleri beraberinde getirirken, altın fiyatları da bu düşüşten nasibini altı. Faiz ve özellikle dolar cephesinde gözlenen yükseliş ise yeni rekorların kırılmasına neden oldu. Küresel durgunluk riskini fiyatlamaya başlayan dünya borsaları satıcılı seyire döndü. Avro bölgesi ve Çin PMI verilerindeki kötüleşme küresel durgunluk riskini artırarak dünya borsalarında sert bir satış dalgasına yol açtı. MSCI Dünya endeksi yüzde 4,3 geriledi ve mayıs başında görülen yıl içi en yüksek seviyeye göre yüzde 20'nin üzerine çıkan bir kayıp oluştu. G-20 yetkilileri ortak bir açıklamayla piyasalara güven vermeye çaba gösterirken, avro bölgesindeki krizi kontrol altına almak için kurulan kurtarma fonuna kaldıraç kullandırılması üzerinde çalışıldığı duyuruldu. Ancak taraflar arasındaki uyumsuzluğun somut bir eylem planının açıklanmasını geciktirdiği savunuluyor. Türkiye piyasaları da S&P'nin not artırışı ile gelen pozitif durumu koruyamadı. Küresel satış dalgasına paralel MSCI Türkiye endeksi yüzde 6,5 geriledi. Gösterge tahvil faizi haftanın son işlem gününde 8,80'nin üzerini gördü. -Piyasalar- İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,72 değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi haftalık bazda 1.573,12 puan düşerek 57.896,50 puandan 56.323,38 puana geriledi. İMKB Mali Endeksindeki haftalık kayıp yüzde 2,57, İMKB Sanayi Endeksindeki kayıp yüzde 3,96 ve İMKB Hizmetler Endeksindeki kayıp da yüzde 2,35 olarak gerçekleşti. Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,87, Cumhuriyet Altının satış fiyatı da yüzde 2,88 oranında düştü. Önceki hafta sonu 102,90 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 99,95 liraya, 695,00 lira olan Cumhuriyet Altınının satış fiyatı da 675,00 liraya indi. Kapanışta bugün, haftalık bazda Amerikan Dolarının satış fiyatı yüzde 3,20, avronun satış fiyatı da yüzde 0,73 oranında yükseldi. Doların kapanıştaki satış fiyatı 1,838 liraya, avronun satış fiyatı da 2,4780 liraya çıktı. Dolar gün içinde 1,8500 liraya kadar çıkarak Türk Lirası karşısında tüm zamanların rekorunu da kırdı. Yatırım fonlarına katılma belgeleri geçen hafta ortalama yüzde 0,21 oranında değer kazandı. İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,12 ile yüzde 0,15 arasında gerçekleşti. Gösterge tahvilin bileşik faizi de haftanın son işlem gününde 8,80'in üstünü gördü. Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarına bakıldığında, mevduat faizinin haftalık net getirisi, bir aylık mevduatta yüzde 0,11'i buldu. Önceki hafta sonunda ortalama faizleri yüzde 6,4 dolayında olan haftalık reponun net getirisi yüzde 0,10 olarak gerçekleşti.